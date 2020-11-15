Ünlü yazarların kaleme aldığı 10 çocuk kitabı

🔎 Serçekuş kitabını neden okumalıyım?

📌"Serçekuş" Cahit Zarifoğlu tarafından kaleme alınan çağdaş bir masal...

📌Çocuk gibi düşünen, etrafına çocuk gibi bakan bir serçenin avcı ile başlayan macerası.

📌"Serçekuş"un en belirgin özelliği anlatımındaki şiirselliktir. Her yaştan okurun zevkle okuyabileceği kitap, çocuk edebiyatımızın klasikleri arasında önemli bir yere sahiptir.

Zarifoğlu'nun 7'den 77'ye tüm çocuklar için yazdığı özgün eserler

Serçekuş'un özeti

📌Serçekuş'un en büyük zevklerinden biri sabah erken uyanıp dünyanın güzelliklerini görmekti. Serçe kuş bir gün uyandığında hala uyanıp karnını doyurmayacak kadar uykusunun olduğunu hissetti. Zar zor uyanıp uçmaya başladı gölbaşı gölüne geldiğinde avcılar gördü.Ve bir köye doğru yol almaya başladı.

📌Bir gün Serçekuş bir dala kondu ve avcının ona silah doğrultuğunu gördü. Avcıya yaklaşarak onu öldürmemesini istedi. Avcıda acıyıp kabul etti. Serçe bir gün avcıya yardım edeceğine söz verdi. Bu vaat avcıyı güldürdü ve biraz da alaylı bir şekilde karşıladı. Küçücük bir serçe ona nasıl yardım edebilirdi?

📌Bir gün avcı bir kaz öldürmek için ava çıktı ama bataklığa battı. Bir süre sonra boynuna kadar battı ve tam ölecekken serçe kuş yardımına koşarak onu kurtardı. Avcı Serçekuş'un vaadini alaylı bir şekilde karşılasa da onu kurtaran yine kendisi olmuştu...

"Yan yana uyunsa bile kimse bir başkasının uykusunu bölüşemiyor. Kimse bir başkasının uykusunu uyuyamıyor. Herkesin kendine ait bir uykusu var."