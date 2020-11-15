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Ünlü yazarların kaleme aldığı 10 çocuk kitabı

Geleceğimizin güvencesi olan çocuklara kitabı sevdirmek, okuma alışkanlığı kazandırmak noktasında anne, baba ve öğretmenlere büyük bir görev düşüyor. Çocukların yaş ve algı düzeylerine uygun, nitelikli kitaplar önerilmesi ise en önemli hususların başında gelir. Dünya Çocuk Kitapları Haftası'na özel olarak ünlü yazarlarımızın kaleme aldığı 10 çocuk kitabını sizler için derledik...

Giriş Tarihi: 15.11.2020 16:39 Güncelleme Tarihi: 15.11.2020 17:21
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SERÇEKUŞ - CAHİT ZARİFOĞLU
SERÇEKUŞ - CAHİT ZARİFOĞLU

🔎Serçekuş kitabını neden okumalıyım?

📌"Serçekuş" Cahit Zarifoğlu tarafından kaleme alınan çağdaş bir masal...

📌Çocuk gibi düşünen, etrafına çocuk gibi bakan bir serçenin avcı ile başlayan macerası.

📌"Serçekuş"un en belirgin özelliği anlatımındaki şiirselliktir. Her yaştan okurun zevkle okuyabileceği kitap, çocuk edebiyatımızın klasikleri arasında önemli bir yere sahiptir.

Zarifoğlu'nun 7'den 77'ye tüm çocuklar için yazdığı özgün eserler

Serçekuş'un özeti

📌Serçekuş'un en büyük zevklerinden biri sabah erken uyanıp dünyanın güzelliklerini görmekti. Serçe kuş bir gün uyandığında hala uyanıp karnını doyurmayacak kadar uykusunun olduğunu hissetti. Zar zor uyanıp uçmaya başladı gölbaşı gölüne geldiğinde avcılar gördü.Ve bir köye doğru yol almaya başladı.

📌Bir gün Serçekuş bir dala kondu ve avcının ona silah doğrultuğunu gördü. Avcıya yaklaşarak onu öldürmemesini istedi. Avcıda acıyıp kabul etti. Serçe bir gün avcıya yardım edeceğine söz verdi. Bu vaat avcıyı güldürdü ve biraz da alaylı bir şekilde karşıladı. Küçücük bir serçe ona nasıl yardım edebilirdi?

📌Bir gün avcı bir kaz öldürmek için ava çıktı ama bataklığa battı. Bir süre sonra boynuna kadar battı ve tam ölecekken serçe kuş yardımına koşarak onu kurtardı. Avcı Serçekuş'un vaadini alaylı bir şekilde karşılasa da onu kurtaran yine kendisi olmuştu...

"Yan yana uyunsa bile kimse bir başkasının uykusunu bölüşemiyor. Kimse bir başkasının uykusunu uyuyamıyor. Herkesin kendine ait bir uykusu var."

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MOTORLUKUŞ - CAHİT ZARİFOĞLU
MOTORLUKUŞ - CAHİT ZARİFOĞLU

🔎Motorlukuş kitabını neden okumalıyım?

📌Cahit Zarifoğlu'nun çocuk klasikleri arasında yer alan Motorlukuş kitabı, edebiyatımızın unutulmaz şiirsel çocuk kitapları arasında yer alır.

📌Kitap özellikle güzel ahlak sahibi bireyler yetiştirmek için kurgulanmıştır.

📌Kitap, Motorlukuş bölümü de dahil olmak üzere toplamda beş farklı hikayeden oluşur. Bunlardan ilki kitaba da ismini veren Motorlukuş'tur.

Motorlukuş'un özeti
📌Bir kırlangıca bazı yaratıklar tarafından bir küçük motor takılır. Kırlangıç çok sevinir buna. Zamanla kırlangıçlığını unutur. Kanatları güdükleşir, bedeni motoru etiyle kavrar.

📌Motorun kuvvet levhasını gagalamaktan dolayı gagası özelliğini kaybeder. Günün birinde kırlangıç ölmesin diye son çare olarak motorun çıkarılmasına karar verilir. Kırlangıça motoru takanlar kimlerdi. Amaçları ne idi? Kırlangıç sonunda kurtulabildi mi? Motorlu Kuş bu serüveni anlatan ilginç bir kitap...

Cahit Zarifoğlu'nun Motorlukuş kitabından alıntılar

"Bütün işleri beşte bir zamanda yapıp bitirince, sahi ne yapacaklardı artan zamanda?"

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MESNEVİ SEÇME ÖYKÜLER- MEVLANA
MESNEVİ SEÇME ÖYKÜLER- MEVLANA

🔍Mesnevi'yi neden okumalıyım?

📌Mevlana'nın en önemli eserlerinden biri olan Mesnevi, yalnızca yetişkinler için değil içerik noktasında çocukları da besleyen çok yönlü bir eserdir.

📌Gelenek ve kültürden gelen eserlerin çocuk edebiyatında işlenmesi, çocukların gelişim sürecinde birtakım değerleri kazanması açısından oldukça işlevseldir.

📌Milli Eğitim Bakanlığı 2005 yılında Mesnevi'deki bazı hikâyeleri ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri için 100 temel eser arasına almıştır.

📌Mesnevi'de işlenen temalar, çocukların kişisel gelişimlerinin yanında toplumla olan ilişkileri açısından da olumlu kazanımlar verir. Mesnevi, çocuğu; iyiye, doğruya, güzele, hoşgörüye yönlendiren mesajlar içerir.

📌Eser, yalnızca didaktik unsurlarıyla ön planda değil, çocukların merak duygusunu kamçılayacak pek çok öyküyle de karşımızdadır aynı zamanda.

Mesnevi'nin özeti

📌Mesnevi'de yer alan hikâyeler dil ve anlatım, eğitimsel yönü, sembolik ve mizahi öğelerle çocuklar açısından oldukça dikkat çekici niteliklere sahiptir. Milli Eğitim Bakanlığı, Mesnevi'den seçtiği hikâyeleri çocuklar için uygun hale getirerek sadeleştirmiştir.

📌Gençlik ve Spor Bakanlığı katkılarıyla çıkarılan Mesnevi Öyküleri kitabı, 2013 yılında basıldı.

📌Mesnevi'nin altı cildinden de örneklerle oluşturulmuş kitaba 76 hikaye alındı. Ayrıca Mevlana'nın hayatı, eğitimi, Şems ile olan dostluğu, vasiyeti ve Mesnevi ile ilgili bilgiler eserin başında verildi.

"Bir kez daha anlaşıldı ki ahmak bir insanın sevgisi, öykümüzdeki ayının sevgisine benzer, onun kini sevgidir, sevgisi ise kindir."

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ARİTMETİK İYİ KUŞLAR PEKİYİ - CEMAL SÜREYA
ARİTMETİK İYİ KUŞLAR PEKİYİ - CEMAL SÜREYA

🔍Aritmetik İyi Kuşlar Pekiyi kitabını neden okumalıyım?

📌Aritmetik İyi Kuşlar Pekiyi, Cemal Süreya'nın 1993'te yayımlanan çocuk kitabıdır.

📌Kitap, Süreya'nın Nisan 1984'ten Mart 1985'e kadar Çocukça dergisindeki "Aritmetik İyi Kuşlar Pekiyi" köşesinde çocuklar için yazdığı on iki köşe yazısından oluşmaktadır.

📌Bu on iki yazı, Süreya'nın ölümünden sonra kitap olarak basılmıştır.

📌Kitap, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 100 temel eser listesinde 30. sırada yer almıştır.

📌Süreya, Çocukça dergisinde yazdığı bu yazılarda başlangıçta zorlansa da sonradan büyük bir keyif aldığını ancak işine son verilmesiyle yazıları noktaladığını belirtmiştir.

Aritmetik İyi Kuşlar Pekiyi kitabının özeti

📌Kitapta Cemal Süreya'ya göre, çocuklara her şeyi anlatmak mümkündür. Bu anlayışla, Çocukça Dergisi'nde, çocuklara yönelik, hemen her konuda yazılar kaleme almıştır. Kitap, bu yazılardan oluşmaktadır:

"Lacivert İpek Helikopter"
"Altı Kitap"
"Issız Ada"
"Behçet Necatigil"
"Dört Büyük Şair"
"İki Annesi Vardı"
"Gülmek"
"Ünlü Ressam"
"Renkler Ölmüyordu"
"Yılbaşı Gecesinde İller"
"Ceren Doğan'la Konuştum"
"Reklamlar"

"Ben gülmenin her şeye iyi geleceğine inanırım."

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BEN BİR GÜRGEN DALIYIM - HASAN ALİ TOPTAŞ
BEN BİR GÜRGEN DALIYIM - HASAN ALİ TOPTAŞ

🔍Ben Bir Gürgen Dalıyım'ı neden okumalıyım?

📌Ben Bir Gürgen Dalıyım Hasan Ali Toptaş'ın ilk ve tek çocuk romanıdır.

📌Hasan Ali Toptaş'ın Ben Bir Gürgen Dalıyım kitabı, "çocuk aklı"nın hikmet dolu bilincini bir gürgen dalına tercüme ediyor ve insanlığımıza onun gözüyle bakmamızı sağlıyor.

📌Ben Bir Gürgen Dalıyım; yemyeşil umutların, horgörülen ufukların, kaybedilen zamanların, bitmeyen zulüm çarklarının, ama asla sönmeyen bir inancın hikâyesi…

Ben Bir Gürgen Dalıyım kitabının özeti

📌Kitapta Ege topraklarındaki Beşparmak Dağları'nın ardında yaşayan bir gürgenin hikâyesi anlatılmaktadır.

📌Kitap, ayrıca genç bir gürgenin kesilmekten korkması fakat zaman ilerledikçe insanlar tarafından nasıl bir amaçla kullanılacağı, ne işe yarayacağını ve kimleri mutlu edeceğini hayal etmesini de konu edinir.

"Herhâlde beni tuhaf bir kuşa benzetmişlerdi. Belki de onların gözünde, masallardan çıkıp gelmiştim ben, ne yapacağımı kestiremeden, köyün üstünde öylece, kendi hızımın içinde kaybolmuşçasına uçup duruyordum. Ola ki başka bir masala gidecektim ama, henüz o masal yaratılmamıştı. Bu yüzden, oralarda oyalanıp vakit geçiriyordum.

Hiç kuşkusuz, beni anlatacak olan masal söylenir söylenmez uçup gidecektim."

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