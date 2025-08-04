İnsanlık tarihi kadar eski olan edebiyat en kısa şekilde güzel sözlerin bir düzleme aktarılması olarak tarif edilir. İz bırakan isimlerin kurdukları cümleler, kişilerin yaşam tecrübelerinden edinilmiş, onlarca yıla dayanan işaretlerdir. Sizler için meşhur yazarların etkileyici cümlelerini araştırdık. İşte, dünyaca ünlü yazarlardan güzel sözler...
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Akıllı adam yarışmaz, böylece kimse ona karşı kazanamaz.
Lao Tse
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İnsanın kendini berbat hissetmesi, mutlu olup olmadığına önem verecek kadar boş zamanı olmasından ileri gelir.
Bernard Shaw
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Bir insan hakkında, başkalarının onun için söylediklerinden çok, onun başkaları için söylediklerine bakılarak fikir edilebilir.
Leo Alkman
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Hayatta işlediğimiz hataların çoğu düşünmek gerektiği yerde hislerimizle, hissetmek gerektiği yerde düşüncelerimizle karar vermemizden kaynaklanır.
John Golbins
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Yalancının cezası kimsenin kendisine inanmayışı değil, asıl kendisinin kimseye inanmayışıdır.