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Söz sanatları nedir, özellikleri nelerdir? Söz sanatları türleri… Söz sanatları örnekleri…

Söz sanatları; güzel konuşmak, yazmak, anlamı güçlendirmek ve etkiyi artırmak için kullanılmaktadır. Öğrenciler tarafından sıklıkla başvurulan söz sanatlarına edebi sanatlar adı da verilir. Peki, söz sanatları nedir? Söz sanatları türleri nelerdir, kaça ayrılır? Söz sanatları örnekleri nelerdir? İşte kısaca söz sanatları konu anlatımı….

Giriş Tarihi: 17.08.2020 15:06 Güncelleme Tarihi: 17.08.2020 15:58
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SÖZ SANATLARI
SÖZ SANATLARI

Söz sanatları Türk edebiyatında önemli bir yer tutmaktadır. Anlatılmak isteneni düz anlamdan çıkarmak ve sıradanlığını kırmak için yapılan söz sanatları farklı başlıklar altında toplanmaktadır.

Fiilde çatı nedir, özellikleri nelerdir?

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SÖZ SANATLARI NEDİR?
SÖZ SANATLARI NEDİR?

Söz sanatları (edebi sanatlar), ifadeye zenginlik katmak, ifadenin etkisini artırmak ya da az sözle çok şey ifade etmek için kullanılır.

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SÖZ SANATLARI NELERDİR?
SÖZ SANATLARI NELERDİR?

Türk edebiyatında kullanılan söz sanatları; mecaza dayalı, anlama dayalı ve söze dayalı olmak üzere üç gruba ayrılmaktadır.

Mecaza dayalı yapılan söz sanatları

Sözcük gerçek anlamının dışında kullanılmaktadır. Teşbih, istiare, mecazı mürsel, kinaye ve teşhis en sık kullanılan mecaza dayalı söz sanatlarıdır. Bunların yanı sıra; intak, tariz ve mecaz da bu gruba dahil edilmektedir.

Anlamla ilgili söz sanatları

mecaza dayalı yapılan anlatımın tersi kullanılmaktadır. Bu gruptaki söz sanatlarında sözcükler kendi anlamlarında ve birbirleriyle bağlantılı olarak kullanılmaktadır. Anlama dayalı söz sanatlarına çok sayıda alt başlık açılabilmektedir. Tevriye, tenasüp, hüsni talil, mübalağa, nida ve tecahül arif; bu grupta en yaygın kullanılan söz sanatlarıdır.

Söze dayalı yapılan edebi sanatlarda ise; sözcük yapısı, söyleniş ve yazılış tarzı ön plana çıkarılmaktadır. Cinas ve aliterasyon, söze dayalı yapılan söz sanatları arasında kabul edilmektedir.

Fiilimsi nedir, özellikleri nelerdir?

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ABARTMA (MÜBALAĞA)
ABARTMA MÜBALAĞA

📌Bir şeyin özelliklerini, bir olayı veya bir durumu olduğundan daha büyük veya daha küçük göstermeye abartma denir.

Örnekler:

🖋Çantayı taşımaktan kolum koptu.

🖋Bir ah çeksem dağı taşı eritir
Gözüm yaşı değirmeni yürütür
Bu hasretlik beni dahi çürütür
Bana sıla da bir, gurbet il de bir

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BENZETME (TEŞBİH)
BENZETME TEŞBİH

📌Anlatımı güçlendirmek amacıyla, aralarında ortak nitelik bulunan iki varlık ya da kavramdan, ortak nitelik yönünden güçlü olandan zayıf olana aktarma yapılmasıdır.

Benzetmenin dört öğesi vardır:

1. Benzeyen ( B ): Özellikçe zayıf olan
2. Kendisine Benzetilen ( KB ): Özellikçe güçlü olan
3. Benzetme Yönü ( BY ): Aktarılan özellik
4. Benzetme Edatı ( BE ): gibi, kadar, sanki, güya, misal, andırmak .

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