Söz sanatları nedir, özellikleri nelerdir? Söz sanatları türleri… Söz sanatları örnekleri…
Söz sanatları; güzel konuşmak, yazmak, anlamı güçlendirmek ve etkiyi artırmak için kullanılmaktadır. Öğrenciler tarafından sıklıkla başvurulan söz sanatlarına edebi sanatlar adı da verilir. Peki, söz sanatları nedir? Söz sanatları türleri nelerdir, kaça ayrılır? Söz sanatları örnekleri nelerdir? İşte kısaca söz sanatları konu anlatımı….
Giriş Tarihi: 17.08.2020
15:06
Güncelleme Tarihi: 17.08.2020
15:58
Söz sanatları Türk edebiyatında önemli bir yer tutmaktadır. Anlatılmak isteneni düz anlamdan çıkarmak ve sıradanlığını kırmak için yapılan
söz sanatları farklı başlıklar altında toplanmaktadır.
Fiilde çatı nedir, özellikleri nelerdir?
Söz sanatları (edebi sanatlar), ifadeye zenginlik katmak, ifadenin etkisini artırmak ya da az sözle çok şey ifade etmek için kullanılır.
Türk edebiyatında kullanılan söz sanatları;
mecaza dayalı, anlama dayalı ve söze dayalı olmak üzere üç gruba ayrılmaktadır.
Mecaza dayalı yapılan söz sanatları
Sözcük gerçek anlamının dışında kullanılmaktadır.
Teşbih, istiare, mecazı mürsel, kinaye ve teşhis en sık kullanılan mecaza dayalı söz sanatlarıdır. Bunların yanı sıra; intak, tariz ve mecaz da bu gruba dahil edilmektedir.
Anlamla ilgili söz sanatları
mecaza dayalı yapılan anlatımın tersi kullanılmaktadır. Bu gruptaki söz sanatlarında sözcükler kendi anlamlarında ve birbirleriyle bağlantılı olarak kullanılmaktadır. Anlama dayalı söz sanatlarına çok sayıda alt başlık açılabilmektedir.
Tevriye, tenasüp, hüsni talil, mübalağa, nida ve tecahül arif; bu grupta en yaygın kullanılan söz sanatlarıdır.
Söze dayalı yapılan edebi sanatlarda ise; sözcük yapısı, söyleniş ve yazılış tarzı ön plana çıkarılmaktadır.
Cinas ve aliterasyon, söze dayalı yapılan söz sanatları arasında kabul edilmektedir.
Fiilimsi nedir, özellikleri nelerdir?
📌Bir şeyin özelliklerini, bir olayı veya bir durumu olduğundan daha büyük veya daha küçük göstermeye
abartma denir.
Örnekler:
🖋Çantayı taşımaktan
kolum koptu.
🖋Bir ah çeksem
dağı taşı eritir Gözüm yaşı değirmeni yürütür Bu hasretlik beni dahi çürütür Bana sıla da bir, gurbet il de bir
📌Anlatımı güçlendirmek amacıyla, aralarında ortak nitelik bulunan iki varlık ya da kavramdan, ortak nitelik yönünden güçlü olandan zayıf olana aktarma yapılmasıdır.
Benzetmenin dört öğesi vardır:
1. Benzeyen ( B ): Özellikçe zayıf olan 2. Kendisine Benzetilen ( KB ): Özellikçe güçlü olan 3. Benzetme Yönü ( BY ): Aktarılan özellik 4. Benzetme Edatı ( BE ): gibi, kadar, sanki, güya, misal, andırmak .