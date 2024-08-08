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Nuri Pakdil'in kaleminden "Kalbimin Üstünde Bir Avuç Güneş"

Edebiyatımızın "Kudüs Şairi" olarak tanınan siması Nuri Pakdil, kaleme aldığı eserlerle okurunun ufkunu açan bir mütefekkirimizdir. Şairimizin Filistin'e karşı olan hassasiyeti ve verdiği ehemmiyet onu yazım hayatında çok özel bir yere taşımıştır. Şair, deneme ve oyun yazarı olarak nam salan Pakdil'in bir tiyatro kitabı olan "Kalbimin Üstünde Bir Avuç Güneş", toplumsal konuları işlediği akıcı bir eseridir. İşte, Nuri Pakdil'in derin manalar gizlediği dördüncü tiyatro eserinden sizler için derlediğimiz alıntılar...

Giriş Tarihi: 08.08.2024 08:46 Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 10:01
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Parmaklarıma sinmiştir ağıtları. Zaten ben gülmeyi hiç bilmedim.

Nuri Pakdil

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Epeydir tanıyorlar birbirlerini yeterli mi durumları, güvenin oluşması için?

Nuri Pakdil

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Düşünmüyorlarsa direnmeleri bir yerde durur.

Nuri Pakdil

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-Senin kaçıncı yaşayışın?

- Söyleyemeyeceğim, karıştırıyorum.

Nuri Pakdil

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Ve insan bayım, insan. Yorula yorula yürür, kırıla kırıla büyür...

Nuri Pakdil

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