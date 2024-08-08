Nuri Pakdil'in kaleminden "Kalbimin Üstünde Bir Avuç Güneş"

Edebiyatımızın "Kudüs Şairi" olarak tanınan siması Nuri Pakdil, kaleme aldığı eserlerle okurunun ufkunu açan bir mütefekkirimizdir. Şairimizin Filistin'e karşı olan hassasiyeti ve verdiği ehemmiyet onu yazım hayatında çok özel bir yere taşımıştır. Şair, deneme ve oyun yazarı olarak nam salan Pakdil'in bir tiyatro kitabı olan "Kalbimin Üstünde Bir Avuç Güneş", toplumsal konuları işlediği akıcı bir eseridir. İşte, Nuri Pakdil'in derin manalar gizlediği dördüncü tiyatro eserinden sizler için derlediğimiz alıntılar...