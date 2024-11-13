Mustafa Akar anlatımıyla: Necip Fazıl Kısakürek I10 Dakikada Edebiyat
Fikriyat, edebiyat dolu yeni bir bölümü ile karşınızda: "10 Dakikada Edebiyat". Şair - Yazar Mustafa Akar'ın sunumuyla, her hafta kültürümüze ait bir ismi konuşacağımız programımızı Youtube kanalımız üzerinden takip edebilirsiniz. 10 Dakikada Edebiyat'ın ikinci bölümünde Necip Fazıl Kısakürek'i konuşuyoruz.
Giriş Tarihi: 13.11.2024
10:34
Mustafa Akar:
◾ 10 Dakikada Edebiyat'a hoş geldiniz. Bugün Necip Fazıl Kısakürek'i konuşacağız. Türk Edebiyatında çok enteresandır. Böyle ikili bir ayrım vardır. O ayrım da şöyle;
Bazı yazarlar yapıtlarıyla, yazdıklarıyla, eserleriyle bazı yazarları da sadece yaşamlarıyla öne çıkarlar. Necip Fazıl Kısakürek, bunlardan çok ayrı bir yerde bana göre.
◾ Necip Fazıl Kısakürek; hem yazdıklarıyla, eseriyle, yapıtlarıyla hem de yaşamıyla tırnak içerisinde olağanüstü yaşamıyla öne çıkan nadir yazarlarımızdan bir tanesidir. Tabii yazar derken aslında Necip Fazıl'a şair demek lazım. Hatta onun da hoşlanacağını düşündüğüm tabirle
Şair-i Azam demek lazım ki Necip Fazıl, bunu fazlasıyla hak eden bir şair. Necip Fazıl deyince aklımıza önce Çile kitabı geliyor. Bütün şiirlerini sonradan toparladığı Çile. Sadece bir kitap ismi değil Necip Fazıl için Çile. Bütün hayatını kapsayan, bütün hayatını bir şemsiye gibi üstten neredeyse ele geçiren bir kavram Çile. Necip Fazıl Kısakürek, çok genç yaşlarda şiire başlıyor ve o dönem şiirlerini ilk fark eden kişi Ahmet Haşim. Hatta Ahmet Haşim ile bir gazetenin yazıhanesinde karşılaştıklarında üstada söylediği ilk söz şu:
◾ "Çocuk, bu sesi nereden buldun?" Tabii
Ahmet Haşim, sese önem veren bir şair olduğu için Necip Fazıl'ın da şiirlerindeki sesi çok erken bir zamanda keşfetmiş. Peki neydi Necip Fazıl'ın şiirlerindeki ses? Fazlasıyla karamsar bir sesti bu. Fazlasıyla karamsar bir havaydı ve çizdiği bütün imgeler, Fransızların büyük şairi Baudelaire imgeleri ile dopdoluydu. böylesi karanlık imgelerle doluydu. Zaten kitabına vereceği isimlerde de bunlar netleşmişti. Hem kitabında hem şiirlerinde. Karanlık Odalar, İsli Otel Odaları, Kaldırımlar, Serseriler Bunlar Necip Fazıl'ın ilk dönem şiirleri. Fakat bizim daha sonra karşılaşacağımız programın başında söylediğim Şair-i Azam Necip Fazıl'ın nasıl biri olacağı ya da nasıl birine dönüşeceğine dair de birtakım ipuçları veriyordu bu ifadeler. Örümcek Ağları Kaldırımlar, Bacalar, Otel Odaları… , Necip Fazıl'ın hayatında çok önemli bir ifade. İşte bu karanlık hava, bu şiirlerinde sürekli duran kavga, sürekli içini kemen bu ikilik, bu dilemma neydi? Şuydu; sürekli akılla olan kavga, aklın krizi aslında. Yani bir akıl var, o aklı iman eden yer Batı. Necip Fazıl başta o Batıya hayran demeyelim ama onu anlamaya, onu kavramaya, onun ne olduğunu birazcık olsun çözmeye çalışan birisiydi. O yüzden felsefe eğitimi görmeyi istedi. Fakat onu yarıda bıraktı. Çünkü Batı aklıyla ciddi bir derdi, ciddi bir kavgası oluşmaya başladı. Necip Fazıl'ın ilk dönem şiirlerindeki o isli, o karanlık hava, akıl ile kavga etmeye başladığında ikiliklerle, dilemmalarla hatta belki de paradokslarla dolu bir havaya dönüştü. Çile
Mustafa Akar:
◾ Necip Fazıl, tam da bu dönemde daha sonra benim
Türk edebiyatının en güzel aşk kitabı diye tanımlayacağım O ve Ben de anlattığı Seyit Abdülhakim Arvasi ile tanışma anına kadar geldi. Arvasi Hazretleri, bir Nakşibendi şeyhi ve Necip Fazıl'ın içindeki kavgayı, Necip Fazıl'ın beyniyle, aklıyla, fikriyle tutuştuğu bu kavgayı çözümleyen taraf oldu. O zaman şöyle bir görüntü çıktı ortaya; Necip Fazıl'ın bir ilk dönemi var, bir orta dönemi var. Yani aklıyla kavga ettiği, Batı aklıyla kavga ettiği dönemi var. Aklıyla demeyi bile bile tercih ediyorum. Çünkü kendisiyle de kavga ediyor şair burada sürekli. O ilk dönem şiirlerini okuduğunuzda karşınıza çıkacak olan görüntü de tam da bu. Bir de sonraki dönem. Aslında gerçek benini bulduğu gerçek beni ile kavga etmeyi bırakıp işte dediği eserleri ortaya döktüğü dönem. Dolayısıyla Necip Fazıl'ı üç döneme ayırdık ve o kavgacı şairden, Batı aklıyla kavga eden şairden artık hakikati bulmuş, hakikatin ne olduğunu da kendi okuluna ve takip edicilerine göstermiş bir hakikat arayıcısının, bir bu kavganın çözümü buradadır, Şair- i Azam'ın şiirleri. İşte bütün o şiirleri bir araya getiren kitap. Türklerin kitaplığında bazı kitaplar vardır. Başta Kur'an-ı Kerim olmak üzere hadis kitapları, fıkıh kitapları, ansiklopediler ve Safahat ve Çile… Çile
Mustafa Akar:
◾ Türkiye'de neredeyse herkesin evinde duran kitaplardan birisidir
Çile… Fakat burada benim içimi kemiren bir yan var: Biz birilerine üstatlık atfettiğimizde tırnak içerisinde onu 'fazlasıyla kutsallaştırmaya' başladığımızda onun eserlerinden uzaklaşmaya başlıyoruz. Necip Fazıl Kısakürek'i Necip Fazıl Kısakürek yapan her şeyden önce eserleridir. Dolayısıyla ona derken o üstatlığı onda mündemiç hale getiren eserlerine başvurmak zorundayız. Hatta eserlerini anlamak zorundayız. Peki, eserlerindeki giz, eserlerindeki anahtar, şifre ne? Programın başından beri anlatmaya çalıştığım bu ikilik hali, bu dilemma, Necip Fazıl buralarda çıkar ortaya. Yani bir Batı aklı vardır, o Batı aklı krizdedir. O Üstad Batı haklı sürekli ikilikler üretir, gittikçe şeytanlaşır, insanı kemirir ve insanı esfeli safiline doğru, aşağıların en aşağısına doğru sürükler. Bir de hakikat vardır yani o hakikatte bize irfanı anlatan ve o irfanla birlikte bize gönlümüze doğru, kalbimize doğru yönlendiren bir veçhesi vardır onun. O hakikat de tamamıyla tasavvufla anlaşılabilecek olan bir hakikattir. Necip Fazıl'ın bütün eserleri, başından sonuna doğru böyle bir izlek içerisindedir. Benim Necip Fazıl denince aklıma gelen ilk eser, Çile değildir. Elbette bu programda Çile'yi anlattım birazcık da olsa ama benim için Necip Fazıl Bir Adam Yaratmak oyununda tamamen kendisini gösterir. Peki niye öyle? Birincisi; oyun fazlasıyla günümüze hitap etmekte. İkincisi; bir denemesi. Hamlet
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Shakespeare'in o olağanüstü oyunu olan 'in yeni bir denemesi ve üçüncüsü modern insan dediğimiz bugün de her gün karşılaştığımız belki yanımızda oturan belki bizzat kendimiz olan o Hamlet modern insanın nasıl bir şeye dönüştüğünün de bir remzi, bir göstergesi. Bir tarafta geleneklerle kuşatılmış bir insan. Bir tarafıyla bu modern ihtiyaçlarla, bireycilikle ve modernizmi oluşturan 3 tane sacayağı; bireycilik, ulus devlet ve pozitivizm. Tüm bunlarla bir hapishane gibi kuşatılmış insan. Tam onun ortasında babası intihar etmiş. Kendisi de intihara sürüklenmekte olan bir adam ve Necip Fazıl bu kaybolmaya başlamış olan adamdan hakikatle çevrili bir adam yaratır tabiri caizse. Bu oyunda en sevdiğim oyunlarından bir tanesidir Necip Fazıl'ın; B 'ı bu kadar önemli kılan taraf, şairin hayatıyla da benzerlikler taşımasında yatıyor. Çünkü burada anlatılan karakter, aslında Necip Fazıl'ın da kendisi ve program başında bir cümle kurdum; yapıtıyla yazdıkları, yazdıklarıyla yapıtı bu kadar birleşen başka bir adam yoktur bizim edebiyatımızda, dedim. İşte, Necip Fazıl'ın ir Adam Yaratmak Bir Adam Yaratmak'ta anlattığı o kişi de Necip Fazıl'ın bizzat kendisidir ki diyeceksiniz ki diğer yapıtları elbette öyle diğer bütün yapıtlarında anlatılan kişi de aslında Necip Fazıl'ın bizzat kendisidir. Bir otobiyografi çizer gibi bu en başından en sonuna kadar kuşatarak anlatmayı tercih eder Necip Fazıl. Bir tarafıyla Peyami Safa'ya benzer döneminin içinde. Çünkü Peyami Safa da böyle ikilikler yaratmayı çok sever. Çile'yi Fatih Harbiye en önemli romanlarından bir tanesi. Orada da bir ikilik vardır. Fatih; geleneği, bu toprakları, yerliliği, milliliği temsil eder. Harbiye; biraz daha Batı'yı, biraz daha moderni temsil eder o zamana göre. Necip Fazıl da böyle ikilikler yaratmayı sever ama bu ikilikleri daha sonra 'de ve en sonuna doğru O ve Ben da ideoloji örgüsünde artık nihayete erdirir. Hakikatle kuşatılmış, hakikatin ne olduğunun çok çok farkında bir adamla karşılaşırız ömrünün sonuna doğru. Bir Adam Yaratmak
Mustafa Akar:
◾ Necip Fazıl deyince aklında kalan en önemli imgelerden bir tanesi şu;
Cağaloğlu'nda bir konakta doğmuş, bir hâkimin torunu. Aristokrat bir insan. Hatta İslam'ı seçip ihtida ettiğinde muarızları tarafından süper mürşit diye dalga geçilen ve kaleminden çok korkulan… Yani birisi hakkında bir şey yazdığında, o yazdığı kişinin günlerce evden çıkmadığı söylenir. Böylesi korkulan da bir adam. Giyinmeyi çok seven, yaşamayı çok seven, duruşuyla, konuşmasıyla büyük bir üstat. O üstat Maraş'ta, Sivas'ta, Trabzon'da, Hatay'da, düğün salonlarında, kahvehanelerde, kıraathanelerde gençlere bu toprakların insanlarına hakikate anlatmaya çıktı bir gün yola. Biliyorsunuz kendisi bir bankada müfettişti. Hakikati anlatmak için müfettişlikten yani banka görevinden istifa etti ve o aristokrat insan, Cağaloğlu'nda bir hâkimin evinde doğan bu aristokrat insan, Anadolu halkına özgüven aşıladı. Necip Fazıl'ın yapıtları haricinde bir de en önemli tarafı bugün bize, bu toprakların insanına özgüven aşılamasıdır. O yüzden üstattır. O yüzden Şair-i Azam'dır.