Mustafa Akar anlatımıyla: Necip Fazıl Kısakürek I10 Dakikada Edebiyat

Mustafa Akar:

◾ 10 Dakikada Edebiyat'a hoş geldiniz. Bugün Necip Fazıl Kısakürek'i konuşacağız. Türk Edebiyatında çok enteresandır. Böyle ikili bir ayrım vardır. O ayrım da şöyle;

Bazı yazarlar yapıtlarıyla, yazdıklarıyla, eserleriyle bazı yazarları da sadece yaşamlarıyla öne çıkarlar. Necip Fazıl Kısakürek, bunlardan çok ayrı bir yerde bana göre.

◾ Necip Fazıl Kısakürek; hem yazdıklarıyla, eseriyle, yapıtlarıyla hem de yaşamıyla tırnak içerisinde olağanüstü yaşamıyla öne çıkan nadir yazarlarımızdan bir tanesidir. Tabii yazar derken aslında Necip Fazıl'a şair demek lazım. Hatta onun da hoşlanacağını düşündüğüm tabirle Şair-i Azam demek lazım ki Necip Fazıl, bunu fazlasıyla hak eden bir şair. Necip Fazıl deyince aklımıza önce Çile kitabı geliyor. Bütün şiirlerini sonradan toparladığı Çile. Sadece bir kitap ismi değil Necip Fazıl için Çile. Bütün hayatını kapsayan, bütün hayatını bir şemsiye gibi üstten neredeyse ele geçiren bir kavram Çile. Necip Fazıl Kısakürek, çok genç yaşlarda şiire başlıyor ve o dönem şiirlerini ilk fark eden kişi Ahmet Haşim. Hatta Ahmet Haşim ile bir gazetenin yazıhanesinde karşılaştıklarında üstada söylediği ilk söz şu: