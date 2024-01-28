Kudüs... Ey Kudüs kitabından alıntılar: "Seni unutursam, Ey Kudüs, sağ elim hünerini unutsun"

Kudüs, Müslümanların kanayan yarası, sevdası... Onu anlayabilmek Müminler için hem ehemmiyetli hem de bir vazifedir. Bu yüzden sizlere politikadan coğrafyaya, siyasetten tarihe sayısız yeni merak ve okumalara kapı aralayacak bir kitaptan önemli alıntılar sunuyoruz. Kudüs'e dair her şeyi bulabileceğiniz 'Kudüs... Ey Kudüs' kitabından sizlere 30 alıntı hazırladık. İşte, 'Kudüs... Ey Kudüs' kitabından 30 alıntı...