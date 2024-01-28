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Kudüs... Ey Kudüs kitabından alıntılar: "Seni unutursam, Ey Kudüs, sağ elim hünerini unutsun"

Kudüs, Müslümanların kanayan yarası, sevdası... Onu anlayabilmek Müminler için hem ehemmiyetli hem de bir vazifedir. Bu yüzden sizlere politikadan coğrafyaya, siyasetten tarihe sayısız yeni merak ve okumalara kapı aralayacak bir kitaptan önemli alıntılar sunuyoruz. Kudüs'e dair her şeyi bulabileceğiniz 'Kudüs... Ey Kudüs' kitabından sizlere 30 alıntı hazırladık. İşte, 'Kudüs... Ey Kudüs' kitabından 30 alıntı...

Giriş Tarihi: 28.01.2024 17:19 Güncelleme Tarihi: 28.01.2024 17:30
  • 1
  • 30

Gerçekten haykırmak mı gerek?

📚 Kudüs… Ey Kudüs

  • 2
  • 30

Seni unutursam, Ey Kudüs, sağ elim hünerini unutsun!

📚 Kudüs… Ey Kudüs

  • 3
  • 30

Tanrım, diye mırıldandı, sizinki gibi bir ulusu kimse durduramaz.

📚 Kudüs… Ey Kudüs

  • 4
  • 30

Kudüs yolu baştan sona acılı bir tarihin izlerini taşıyordu.

📚 Kudüs… Ey Kudüs

  • 5
  • 30

Bize yeni bir zafer bağışlaması için Allah'a dua edin.

📚 Kudüs… Ey Kudüs

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