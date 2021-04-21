Kemal Tahir kimdir? Kemal Tahir’in hayatı ve eserleri

Kemal Tahir, 1928-1932'de avukat kâtipliğinin yanı sıra Zonguldak Kömür İşletmelerinde ambar memurluğu yaptı. Edebi hayata ilk adımını ise 1932-1934'te attı.

🔸 Daha çok romancı yönüyle ünlenen Kemal Tahir, edebiyat yolculuğuna iz bırakan roman ve hikâyeleri ile değil; sosyal konular içeren şiirleri ile başladı.

🔸 Kaleme aldığı yapıtlarda Anadolu, Kurtuluş Savaşı yılları ve Osmanlı tarihi gibi konuları işleyen yazar, şiir türüyle ilgilendiği ilk zamanlarda, çeşitli mahlaslar kullanarak "İçtihad", "Yeni Kültür", "Geçit", "Karikatür" ve "Yedigün" dergilerinde yazdı.

🔸 Kemal Tahir, Yakup Sabri, Ertuğrul Şevket, İsmail Safa ve Arif Nihat Asya ile birlikte 10 Ekim 1932'den 14 Temmuz 1934'e kadar, toplam yedi sayı çıkardığı sanat dergisi "Geçit"te ilk şiirlerini kaleme aldı.

🔸 Hayatının önemli bir kısmını teşkil eden gazeteciliğe 1932 yılında başlayan Kemal Tahir, bu mesleğin tezahürünü romanlarında da "Murat" karakteri vasıtasıyla okuyucu ile buluşturdu.

🔸 Vakit, Haber, Son Posta gazetelerinde 1932-1938'de düzeltmen, röportaj yazarı, çevirmen olarak çalıştı; Yedi Gün ve Karikatür dergilerinde sekreterlik, Karagöz gazetesinde başyazarlık ve Tan gazetesinde yazı işleri müdürlüğü yaptı.

📕 Romanın yorgun savaşçısı: Kemal Tahir