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İsmet Özel'in Tahrir Vazifeleri kitabından 25 alıntı 📙

Edebiyatımızın yaşayan en önemli kalemlerinden İsmet Özel şair, yazar ve mütefekkir kimliği ile ön plana çıkmış bir isim. Düşüncesinde, şiirinde, varoluşunda devamlılık olan ender yazarlardan İsmet Özel, Tahrir Vazifeleri kitabında okuyucularına küçük risalelerle muhteşem bir felsefe sunuyor. Kitabın en başında okurunda oluşturacağı hisse şu sözle ışık tutuyor: "Tamamen anlaşılmak, anlayanın anlaşılanda anlaşılmaya değer bir şey bulmamasına varır." İsmet Özel'in Tahrir Vazifeleri kitabından 25 alıntıyı derledik.

Giriş Tarihi: 22.01.2021 10:40
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Dünyaya bırakılmıştır insan, dünyaya salıverilmiş değildir.

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Hastaneler hastalık, mektepler cehalet, mahkemeler zulüm, piyasalar yoksulluk üretiyor.

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Konuşmanın tek amacı iletişim sağlamak olmayabilir. Sırf konuşmuş olmak için de konuşur insanlar, muhatabını bulmadan da konuşurlar.

İsmet Özel kimdir?

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İnsan, akılla şehvet arasındadır. Bu ikisinden birinin alanında kalanı, artık insan diye adlandıramayız.

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Bilimin ve inancın sınırları vardır, kuşatıcı olan bilgidir. İnsanlar ele geçirmek istediklerini göz önüne aldıkları zaman bilmelerini ve inanmalarını bu ele geçirmek istedikleri yönetiyor, yönlendiriyor.

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