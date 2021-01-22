İsmet Özel'in Tahrir Vazifeleri kitabından 25 alıntı 📙

Edebiyatımızın yaşayan en önemli kalemlerinden İsmet Özel şair, yazar ve mütefekkir kimliği ile ön plana çıkmış bir isim. Düşüncesinde, şiirinde, varoluşunda devamlılık olan ender yazarlardan İsmet Özel, Tahrir Vazifeleri kitabında okuyucularına küçük risalelerle muhteşem bir felsefe sunuyor. Kitabın en başında okurunda oluşturacağı hisse şu sözle ışık tutuyor: "Tamamen anlaşılmak, anlayanın anlaşılanda anlaşılmaya değer bir şey bulmamasına varır." İsmet Özel'in Tahrir Vazifeleri kitabından 25 alıntıyı derledik.