İsmet Özel en çok sevilen 50 şiiri
İsmet Özel, edebiyatımızın fikir deryasının hususi ve güçlü bir kalemidir. Özel, düşünür kimliğiyle ön plana çıkmaktadır. Dizelerinde derinliklere dalar ve bir ahenk içinde oluşturduğu şiirlerini okuyucularıyla buluşturur. O, varoluşunu ve bunun gibi felsefesi düşünceleri işleyen ender yazarlarımızdandır. İşte, sizler için İsmet Özel'in en sevilen 50 şiirini derledik.
Giriş Tarihi: 27.03.2024
09:54
Güncelleme Tarihi: 27.03.2024
09:57
MMUŞ'DA BİR GÜZ İÇİN PRELÜDLER - İSMET ÖZEL
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Kirpiklerimin ucundaki bulutlar Muş'da güzün artık son kelimeleridir yüzümde serin soluğunu duyuyorum dünyalı meleklerin kar düşmeye başladı tepelerimize beyaz bir şiir için artık tüfeğimi doğrultuyorum. ...
Necip Fazıl Kısakürek'in en sevilen 50 şiiri
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Ya güneş ya da morluk onu ben yağmurladım takvimlere kinle baktığı zamansızlık içinde belki de yumuşak tüylerini öptü akşamın ya da oğlaklar sığınıyor çiçekliğine. ...
SEBEB-İ TELİF - İSMET ÖZEL
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... Başkalarının aşkıyla başlıyor hayatımız yaprakla yağmurun aşkı meselâ kim olsa serpilen coşturuyor bizi imreniyoruz başkalarının mahvına. Yağmur mahvoluyor çarparak kendini parçalıyor mâşukunun açılan kıvrımında yaprak dirimle irkiliyor nazlı ve mağrur silkiniyor vuran her damlayla. ...
ÇÖZÜLMÜŞ BİR SIRRIN ÜZÜNTÜSÜ - İSMET ÖZEL
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... Yaşamaktan öte özür bulamayınca aşka sonuçları bir bir gözden geçiriyorum pulluklarla devrilen toprağın ıslaklığındaki can madenlerin buharından elde edilen büyü bazı yasak kitapların verdiği dinç duygular nelerse ki yaşamak sözünü asi kılan nelerse ki lekesiz, umutlu ve budala. ...
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... Demirden sağnaklar altında uyur sevdiğim göğsünde hazin ayak izleri eski Şubatların onu yaralar kıpırdatıyor ve o sertelmektedir yaralardan ...