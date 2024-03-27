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İsmet Özel en çok sevilen 50 şiiri

İsmet Özel, edebiyatımızın fikir deryasının hususi ve güçlü bir kalemidir. Özel, düşünür kimliğiyle ön plana çıkmaktadır. Dizelerinde derinliklere dalar ve bir ahenk içinde oluşturduğu şiirlerini okuyucularıyla buluşturur. O, varoluşunu ve bunun gibi felsefesi düşünceleri işleyen ender yazarlarımızdandır. İşte, sizler için İsmet Özel'in en sevilen 50 şiirini derledik.

Giriş Tarihi: 27.03.2024 09:54 Güncelleme Tarihi: 27.03.2024 09:57
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MMUŞ'DA BİR GÜZ İÇİN PRELÜDLER - İSMET ÖZEL
MMUŞ’DA BİR GÜZ İÇİN PRELÜDLER - İSMET ÖZEL

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Kirpiklerimin ucundaki bulutlar
Muş'da güzün artık son kelimeleridir
yüzümde serin soluğunu duyuyorum dünyalı meleklerin
kar düşmeye başladı tepelerimize
beyaz bir şiir için artık
tüfeğimi doğrultuyorum.
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Necip Fazıl Kısakürek'in en sevilen 50 şiiri

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KAROON - İSMET ÖZEL
KAROON - İSMET ÖZEL

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Ya güneş ya da morluk onu ben yağmurladım
takvimlere kinle baktığı zamansızlık içinde
belki de yumuşak tüylerini öptü akşamın
ya da oğlaklar sığınıyor çiçekliğine.
...

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SEBEB-İ TELİF - İSMET ÖZEL
SEBEB-İ TELİF - İSMET ÖZEL

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...
Başkalarının aşkıyla başlıyor hayatımız
yaprakla yağmurun aşkı meselâ
kim olsa serpilen coşturuyor bizi
imreniyoruz başkalarının mahvına.
Yağmur mahvoluyor çarparak
kendini parçalıyor mâşukunun açılan kıvrımında
yaprak dirimle irkiliyor nazlı ve mağrur
silkiniyor vuran her damlayla.
...

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ÇÖZÜLMÜŞ BİR SIRRIN ÜZÜNTÜSÜ - İSMET ÖZEL
ÇÖZÜLMÜŞ BİR SIRRIN ÜZÜNTÜSÜ - İSMET ÖZEL

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...
Yaşamaktan öte özür bulamayınca aşka
sonuçları bir bir gözden geçiriyorum
pulluklarla devrilen toprağın ıslaklığındaki can
madenlerin buharından elde edilen büyü
bazı yasak kitapların verdiği dinç duygular
nelerse ki yaşamak sözünü asi kılan
nelerse ki lekesiz, umutlu ve budala.
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EVET, İSYAN - İSMET ÖZEL
EVET, İSYAN - İSMET ÖZEL

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...
Demirden sağnaklar altında uyur sevdiğim
göğsünde hazin ayak izleri eski Şubatların
onu yaralar kıpırdatıyor
ve o sertelmektedir yaralardan
...

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