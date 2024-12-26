Engin Geçtan'ın Hayat eserinden kalbe değen satırlar
Yayınlanma Tarihi:
Aralık 26, 2024 14:13
Güncelleme Tarihi: Aralık 26, 2024 14:15
Yazar Engin Geçtan, Hayat eserinde geriye dönerek hayatı sorguluyor. Kitap temasında yalnızca bu sorgulamayı ruh sağlığı açısından değil, fizik, biyoloji, sosyoloji, antropoloji ve tarih gibi farklı açılardan yaklaşıyor. Engşn Gençtan, kendi deneyimlerini ve danışanlarından edindiği izlenimlerini de Hayat eserinde aktarıyor.
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Yabancılaşma, insanın üzerine çöken en ağır duygu olmalı, yaşattığı dünyasızlığıyla.
Hayat - Engin Geçtan
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İçsel yaşantılarımız, konuşma dilinin sınırlarını fazlasıyla aşar.
Hayat - Engin Geçtan
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Sevilebilmek için kendimizi ortadan sildiğimizde, kendimizi ve başkalarını sevebilmemizin yolu da daralıyor, sevilmek için uğraşırken sevmekten uzaklaşıyoruz.
Hayat - Engin Geçtan
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Fırtına çıktığında onun yönünü değiştirmek için savaşmaya kalkacağım yerde, fırtınanın beni götürdüğü yerde savaşmış olmalıydım.
Hayat - Engin Geçtan
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Çünkü hayat, ayrıntı olarak bakmaya şartlandırıldığımız için göz ardı ettiğimiz yerlerde aslında.