Hafızalara kazınan şiirler neden yazıldı?

"...

Senin kalbinden sürgün oldum ilkin

Bütün sürgünlüklerim bir bakıma bu sürgünün bir süreği

Bütün törenlerin şölenlerin ayinlerin yortuların dışında

Sana geldim ayaklarına kapanmaya geldim

Af dilemeye geldim affa layık olmasam da

Uzatma dünya sürgünümü benim

..."

📌Sezai Karakoç'un "Sevgili/ En sevgili/ Ey sevgili" dizeleriyle tanınan Sürgün Ülkeden Başkentler Başkentine şiiri, okuyucular tarafından naat olarak düşünüldü. Fakat aslında naat değildi.

📌Karakoç'un kaleme aldığı "İslam'ın Dirilişi" başlıklı yazısı nedeniyle kendisine dava açıldı. O dönemde ülke 12 Mart Muhtırası'yla çalkalanıyordu.

📌 Daha sonra bazı yazılarını topladığı "Yazılar" kitabı sebebiyle de bir başka dava açıldı. Bu davalar yüzünden Sezai Karakoç, İstanbul'dan Ankara'ya bir memuriyet görevine geçti. Ardından bir de hüküm giydi.

📌 Prof. Dr. Fatih Andı, çok sevdiği İstanbul'dan Ankara'ya giden, ardından da hüküm giyen Karakoç'un, bu iki şiiri 1971 ve 1972 yıllarında bu hislerle kaleme aldığını belirtir.

📌Karakoç'a göre İstanbul, bir dönem İslam'ı taşıyan bir şehirdi ve "başkentler başkenti"ydi. Fakat artık tüm İslam medeniyeti o günlerini kaybederek adeta İstanbul'dan sürgün edildi. Bu yönüyle de bütün İslam coğrafyası "sürgün ülke"ydi.