Edebiyatımıza damga vuran Oğuz Atay kahramanları

Yaşamdan geri kalmış yoksun kahramanların, hayata tutunamayanların yazarı Oğuz Atay, birey merkezli eserler kaleme aldı.

Oğuz Atay'ın "Tutunamayanlar"da, "Tehlikeli Oyunlar"da veya gerçek hayattan seçilmiş bir insanın anlatıldığı "Bir Bilim Adamının Romanı"nda, kendilerine has bir üslupla yaşayan, algılayan, yorumlayan kahramanlar bulunur. Onun roman ve hikâyeleri insanın kendisiyle ve alışıla gelen hayat düzeniyle olan ilişkisini söz konusu eder. Bilhassa yirminci yüzyılın Batı edebiyatında önde gelen isimleri, bireyin toplum içindeki durumunu yoğun bir biçimde ele alır.

Oğuz Atay'ın en çok tanınan yapıtı ve ilk eseri Tutunamayanlar'dır. Eser, 1970 yılında Oğuz Atay'a TRT Roman Ödülü'nü kazandırdı. İlk yayınlandığı dönemde bireysel bir roman olarak dönemin toplumsal roman anlayışına aykırı nitelikte olan eser, karmaşık yapısı ve kurgusunun kronolojik sırasının olmaması gibi nedenlerin de etkisiyle, yazarının beklediği kadar ilgi görmedi.