Edebiyatımıza damga vuran Oğuz Atay kahramanları
Oğuz Atay, eserlerinde modern bireyin yalnızlığını, içine düştüğü çıkmazları, gerçeklik ile arasına koyduğu mesafeyi anlattı. Atay'ın edebiyatımıza damga vuran kahramanları çoğunlukla "Tutunamayan" bireylerdi. Kısacası, "insanı anlattığını" söylüyordu Atay, bu sebeple hepimiz onun kahramanlarında bir parça da olsa kendimizi bulduk. Oğuz Atay'ın romanlarını anlayabilmek için öncelikle kahramanlara dünyasına hakim olmak gerekir. Bu sebeple edebiyat dünyamıza damga vuran Oğuz Atay kahramanlarını derledik…
Giriş Tarihi: 05.08.2020
09:30
Güncelleme Tarihi: 05.08.2020
10:06
"TUTUNAMAYAN" KAHRAMANLAR
Yaşamdan geri kalmış yoksun kahramanların, hayata tutunamayanların yazarı Oğuz Atay, birey merkezli eserler kaleme aldı.
Oğuz Atay'ın "Tutunamayanlar"da, "Tehlikeli Oyunlar"da veya gerçek hayattan seçilmiş bir insanın anlatıldığı "Bir Bilim Adamının Romanı"nda, kendilerine has bir üslupla yaşayan, algılayan, yorumlayan kahramanlar bulunur. Onun roman ve hikâyeleri insanın kendisiyle ve alışıla gelen hayat düzeniyle olan ilişkisini söz konusu eder. Bilhassa yirminci yüzyılın Batı edebiyatında önde gelen isimleri, bireyin toplum içindeki durumunu yoğun bir biçimde ele alır.
Oğuz Atay'ın en çok tanınan yapıtı ve ilk eseri Tutunamayanlar'dır. Eser, 1970 yılında Oğuz Atay'a TRT Roman Ödülü'nü kazandırdı. İlk yayınlandığı dönemde bireysel bir roman olarak dönemin toplumsal roman anlayışına aykırı nitelikte olan eser, karmaşık yapısı ve kurgusunun kronolojik sırasının olmaması gibi nedenlerin de etkisiyle, yazarının beklediği kadar ilgi görmedi.
Oğuz Atay kimdir?
Tutunamayanlar'da bir grup aydının
toplumla yaşadığı uyumsuzluklar anlatılır. Romanın bel kemiğini aydın kesim oluşturur. Bu romandaki konular ve kahramanlar farklı şekillerde de olsa diğer romanlarında da devam eder. Bu bakımdan onun roman kahramanlarını tutunanlar ve tutunamayanlar olarak değerlendirmek mümkündür. Bahsini ettiğimiz kahramanlardan Selim, Turgut ve Süleyman romanın kurgusu içinde tutunamayanları diğerleri ise ağırlıklı olarak tutunanları veya toplum ve kendileriyle bir uyumu ifade ederler.
Selim Işık, Turgut Özben, Süleyman Kargı romanın en önemli kahramanlarıdır.
Oğuz Atay alıntı ve sözleri
Tutunamayanlar romanında sözü en çok edilen kahraman
Selim Işık'tır. Atay'ın söylediği gibi "Selim Işık, birçok tutunamayanın bileşkesi"dir. Selim, romanda daha ziyade duygu ve düşünceleriyle yer alan soyut bir varlık, kendi içindeki dünyada yaşayan bir Don Kişot'tur ki kendisini şu şekilde tanımlar:
"Bana kitap kurdu, boş hayaller kumkuması, hayatın cılız gölgesi gibi sıfatlar yakıştırılabilir, şövalye romanları okuya okuya kendini şövalye sanan Don Kişot'a benzetebilirsiniz beni. Yalnız onunla bir fark var aramızda: Ben kendimi Don Kişot sanıyorum. "
Cümlelerini kuran Selim, bu benzetmeyle bir anlamda toplum içindeki kendi yalnızlığına işaret eder.
Selim tam anlamıyla bir "Tutunamayan"dır. Doğu kültürü içinde büyüyüp yetişmiş Selim, kültürel dünyasında Batılı kahramanların hakimiyetiyle bir yaşam sürer. Bu noktada kendisini
Hz. İsa ile özdeştirir. Çünkü Selim de Hz. İsa gibi insanlardan çok çekmiştir.
Oğuz Atay'dan hayatı sorgulatan 15 alıntı
Kendisini Batılı kahramanlarla özdeştiren Selim, çocukluğundan itibaren yaşadığı toplumla uyuşamaz; bulunduğu her ortamda çevresi ile arasına kalın duvarlar örer. Bu sebeple Atay Selim'i
"Tutunamayanların prensi" olarak tanımlar. Neredeyse bütün roman Selim'in intiharı ve geride bıraktığı izler üzerinden kurgulanır.
Hatta öyle ki
"Selimlik" adı verilen yeni bir kavram kazandırılır literatüre. Bu kavramın altında doğruluk, çıkar gözetmezlik, içtenlik ve sözünün eri olmak gibi hasletler yatar. Fakat bu dünyada kendisine bir yer edinemeyen Selim, çareyi oyunlar oynamakta bulur.
"Ne yapmalı? Bugüne kadar sürdürdüğüm gibi, çevremdeki kişilerin davranış ve tutumlarını bilinçsiz bir aldırmazlıkla benimseyerek bu renksiz, kokusuz varlıkla yetinmeli mi; yoksa, başkalarından farklı olan, başkalarının istediğinden çok farklı, köklü bir eylem isteyen gerçek bir insan gibi bu miskin varlığı kökten değiştirmeli mi?"
Gerçek hayatın içinde savrulup giderken Selim'e artık kurguladığı oyunlar da tat vermez ve anlamsız gelmeye başlar. Arkasından mektuba benzer bir şey bırakarak, 'henüz koruyabildiği bazı özellikleri varken, daha insan olduğunu hissederken' bu gidişe bir son verir ve
yirmi sekiz yaşında intihar eder. Selim'in intiharı ise bir diğer kahraman olan Turgut'un kendi benliğine doğru yolculuğuna ilk adım atışıdır.