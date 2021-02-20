Asım'ın neslinden diriliş nesline: Ünlü yazarların ideal gençlik anlayışları

Peki, Akif'e göre Asım'ın nesli neden bu kadar önemli?

📌 20. yüzyılın başlarında savaşlarda yaşanılan mağlubiyetler, toplumsal, kültürel ve dini yozlaşmalar Osmanlı'yı büyük bir tehditle karşı karşıya bırakmıştı. İşte Akif'e göre böylesine bir dönemde medeniyetimizin tek kurtuluşu ilmi anlamda kendisini geliştirmiş, İslami değerlere sonuna kadar sahip çıkan ve toplumsal olaylara kayıtsız kalmayan Asım'ın nesliydi…

"Hâle baktıkça adam kahroluyor elde değil;

Bizi kim kurtaracak, var mı ki bir başka nesil?

— Âsım'ın nesli, Hocam"

🔎 Asım'ın nesli, Akif'in gençlere yüklediği anlamın, onlara dair hayal ve beklentilerinin bir profili olarak karşımıza çıkar.

"Asım'ın nesli…diyordum ya…nesilmiş gerçek:

İşte çiğnetmedi nâmusunu, çiğnetmeyecek. "