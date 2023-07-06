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Yeni sosyal mecra: Threads

Twitter'a rakip olarak görülen yeni uygulama Threads, bugün itibarıyla kullanıma açıldı. Uygulama daha ilk saatlerinde 10 milyon kullanıcıyı aştı. Oldukça merak uyandıran Threads uygulamasına Instagram ile giriş yapılabilmekte. Peki, Threads nedir ve ne işe yarar? Threads nasıl indirilir? Threads hakkında tüm merak edilenleri sizin için derledik.

Giriş Tarihi: 06.07.2023 16:59 Güncelleme Tarihi: 06.07.2023 17:10
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YENİ SOSYAL MECRA: THREADS

🔴 Meta, Treads uygulamasını yayına alan aldı. Bu sosyal mecra Twitter'a rakip olmaya hazırlanıyor. Sabah, Instagram'da "Arkadaşın Threads'de ilk kez bir şey paylaştı" bildirimini gören kişiler, Threads'ın nasıl bir uygulama olup, ne işe yaradığı hakkında araştırmalar yapmaya başladı.

🔴 Bugünden (6 temmuz) itibaren kullanıma açılıp Twitter'a benzerliğiyle dikkat çekici olan uygulama, Instagram hesabına bağlanarak kullanılabilir.

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THREADS NEDİR?

🔴 Meta'nın yaptığı açıklamada, Threads'in metin paylaşmak ve herkese açık sohbetlere katılmak için Instagram tarafından geliştirilmiş yeni bir uygulama olduğu bildirildi.

🔴 Threads'te en fazla 500 karakter paylaşım yapılabilir. Uygulamada yazılı mesajların yanı sıra linkler, fotoğraflar ve 5 dk uzunluğuna kadar videolar paylaşılabilir.

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🔴 Uygulamada, Instagram kullanıcı adınızı koruyabilir, paylaşımlarınızı Instagram hikayenize ekleyebilirsiniz. Kullanıcıların paylaşımlarını beğenebilir, yeniden paylaşabilip yorum yapabilirsiniz. Aynı zamanda paylaşımlarınıza video ve fotoğraf ekleyebilme özelliği mevcut.

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🔴 Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg'in, Threads hesabındaki ilk gönderisi "Haydi bunu yapalım. Threads'e hoş geldiniz." şeklinde oldu.

🔴 Threads'in vizyonu sohbet için serbest ve samimi bir alan oluşturmak. Uygulamayı kullanan kişi sayısı ilk 7 saatte 10 milyon üyeyi aştı.

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THREADS PROFİLİ NASIL AÇILIR?

🔴 Uygulamayı indirip açtıktan sonra alt tarafta "Instagram ile giriş yap" seçeneği var. Bu seçeneği tıklamanızın ardından arzunuza bağlı olarak bilgilerinizi Instagram profilinizden aktarabilir veya kendiniz doldurabilirsiniz.

🔴 Profil oluşturma işleminin ardından Instagram takipçilerinizi takip edebilme seçeneğiniz varken bu aşamayı atlayabilme şansına da sahipsiniz.

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THREADS NASIL iNDİRİLİR?

🔴 Threads, dünya üzerindeki 100'den fazla ülkede kullanıma sunuldu. Uygulamayı kullanmak isteyenler, uygulama mağazaları üzerinden Threads'a erişebilirler.

🔴 İOS işletim sistemine sahip cihazınızdan App Store'a, Android işletim sistemli cihazınızdan ise Google Play Store girerek Threads uygulamasını edinebilirsiniz.

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