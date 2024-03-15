Ramazan ayında Doğu Türkistan'da neler oluyor?
11 ayın sultanı, mübarek Ramazan ayını idrak ettiğimiz şu günlerde, Uygur kardeşlerimiz Çin'in baskı ve saldırılarına maruz kalıyor. Çin rejimi, Doğu Türkistan halkına Müslüman ve Türk olduklarını gösteren her türlü ibareyi yasaklamış vaziyette. Peki, feyz ve bereket ayı Ramazan'da, Doğu Türkistan'daki kardeşlerimiz neler yaşıyor? Ramazan ayında Doğu Türkistan'da neler oluyor?
Giriş Tarihi: 15.03.2024
09:59
MAZLUM COĞRAFYA: DOĞU TÜRKİSTAN
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İslam'ın mazlum evlatları Uygurlar, yüzyıllardır Çin tarafından baskı ve asimilasyon politikalarına maruz bırakılıyor. Bu baskıların şiddeti maalesef her geçen gün artarak devam ediyor.
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Uygur kardeşlerimizin; dinlerine ve özlerine yapılan saldırılar bilhassa Ramazan ayında daha da şiddetleniyor. durumda. Ramazan'da namaz kılmak yasak ki zaten namaz kılınacak camilerde yıkılmış
Uygurların "insanlık dışı toplama kamplarına" alınma gerekçeleri
SAVAŞÇI VE GÜÇLÜ BİR MİLLET
🔹 Rahmet mevsimi olan
Ramazan ayı dışındaki zamanlarda ise Uygur Türkleri, Çin rejiminin zorbalıklarıyla karşı karşıya kalıyorlar. Hatta; gibi haber manşetleri karşımıza çıkıyor. Bu noktada şunu belirtmeliyiz ki "Uygur bölgesinde memur-öğrenciye oruç yasaklandı", "Doğu Türkistan'da Ramazan: İslam'ın izleri siliniyor mu?", "Doğu Türkistanlı Müslümanlara Ramazan zulmü!", "Çin'de ramazan yasakları eylemine kanlı saldırı" Doğu Türkistan'daki kardeşlerimiz hem Türk hem Müslümanlar.
🔹 Çin hükumetine göre Uygurların, Türk ve Müslüman olmaları büyük bir tehdit oluşturuyor. Dünya,
Türklerin güçlü ve savaşçı bir kimliğe sahip millet olduğunu iyi biliyor. Elbette buna tarihî süreçte yakından şahit oldular.
TÜRK KORKUSU
🔹 Çinlilerin "
Türk korkusu", zamanında çok geniş coğrafyalarda hüküm süren Türklerin onları alt üst edebileceği düşüncesinden kaynaklanıyor. Bu anlamda tarihte gösterebileceğimiz pek çok örnek mevcut.
🔹 Bilge Kağan, Mete Han, Tomris, Bilge Tonyukuk gibi savaşçı Türklerin çıkma ihtimali bile Çin yönetimine endişe ve korku salmaya yetiyor ve artıyor.
Bilge Tonyukuk kimdir?
Bilge Tonyukuk, Göktürk Devleti'nin en büyük ve en önemli devlet adamlarından biridir.
Bilge Kağan kimdir?
II. Göktürk Kağanlığın Hakanlarındandır.
Mete Han kimdir?
Mete Han,
M.Ö. 209 - M.Ö. 174 arasında hüküm sürmüş Asya Hun İmparatorluğu hükümdarıdır.
Tomris kimdir?
Tomris, MÖ 6. yüzyılda yaşamış ilk Türk kadın hükümdardır.
Yüzyıllardır devam eden Çin zulmü
SİNCAN UYGUR ÖZERK BÖLGESİ
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1933 ile 1949 yılları arasında bağımsız bir devlet olan Doğu Türkistan, 1949'dan itibaren Çin'in işgali ile özgürlüğü ellerinden alındı. Yine aynı yıllarda Çin yönetimi tarafından ortaya atılan "Sincan Uygur Özerk Bölgesi" ifadesi, Türklere benliklerini unutturmaya yönelik bir çalışma olarak karşımıza çıktı.
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Çin yönetimi, 8 milyondan fazla insanı toplama kamplarına kapatarak türlü işkence, beyin yıkama, organ çalma gibi insanlığa sığmayacak muamelelere maruz bırakıyor.
DOĞU TÜRKİSTAN'DA ZİHİNSEL VE FİZİKSEL SALDIRILAR
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Doğu Türkistan'da; köle işçilik, ırk ayrımcılığı, hukuksuz tutuklama, dini ibadet, eğitim ve yaşamlarında kısıtlama ve yasaklama maalesef sıkça görülen baskılar arasında yer alıyor.
🔹 Kısacası
Doğu Türkistan'da halk; inanç ve düşünce özgürlüklerinden mahrum bırakılıyor. Ciddi zihinsel ve fiziksel saldırılar altında yaşamak zorunda kalıyor.
Türkistan'ın gözbebeği 10 cami