Ramazan ayında Doğu Türkistan'da neler oluyor?

SAVAŞÇI VE GÜÇLÜ BİR MİLLET

🔹 Rahmet mevsimi olan Ramazan ayı dışındaki zamanlarda ise Uygur Türkleri, Çin rejiminin zorbalıklarıyla karşı karşıya kalıyorlar. Hatta; "Uygur bölgesinde memur-öğrenciye oruç yasaklandı", "Doğu Türkistan'da Ramazan: İslam'ın izleri siliniyor mu?", "Doğu Türkistanlı Müslümanlara Ramazan zulmü!", "Çin'de ramazan yasakları eylemine kanlı saldırı" gibi haber manşetleri karşımıza çıkıyor. Bu noktada şunu belirtmeliyiz ki Doğu Türkistan'daki kardeşlerimiz hem Türk hem Müslümanlar.

🔹 Çin hükumetine göre Uygurların, Türk ve Müslüman olmaları büyük bir tehdit oluşturuyor. Dünya, Türklerin güçlü ve savaşçı bir kimliğe sahip millet olduğunu iyi biliyor. Elbette buna tarihî süreçte yakından şahit oldular.