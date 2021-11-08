2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri verilecek alanında yetkin isimler belirlendi. Bu sene Ödüllerin Teoman Duralı, İdil Biret, Alev Ebuzziya, Cüneyt Arkın, Gürbüz Azak, Etem Çalışkan, İbrahim Manav, Kemal Tahir'e verilmesi uygun görüldü.
2021 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerine bu sene Felsefe Profesörü Şaban Teoman Duralı, Piyanist İdil Biret, Seramik Sanatçısı Alev Ebuzziya Siesbye, Oyuncu Cüneyt Arkın, Yazar Gürbüz Azak, Hattat Etem Çalışkan, Sahaf İbrahim Manav, Büyük yazar Kemal Tahir layık görüldü.