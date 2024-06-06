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EKONOMİ

ABD'de mortgage faizleri yükseldi, başvuruları azaldı

ABD’de mortgage faizleri yükseldi, başvuruları azaldı
Yayınlanma Tarihi: 6.6.2024 09:14:28 Güncelleme Tarihi: 06.06.2024 08:54

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı yüzde 7,07'ye çıkarken, mortgage başvuruları yüzde 5,2 düştü.

Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 31 Mayıs ile sona eren haftaya ilişkin mortgage verilerini açıkladı.

Buna göre, mortgage başvuruları geçen hafta, önceki haftaya kıyasla yüzde 5,2 azaldı. Bu dönemde konut satın almaya yönelik başvurular yüzde 4 ve yeniden finansman başvuruları yüzde 7'lik düşüş kaydetti.

Ülkede, 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 7,05'ten yüzde 7,07'ye yükseldi. Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı ise yüzde 6,66'dan yüzde 6,75'e çıktı.

MBA Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Başekonomisti Mike Fratantoni, mortgage faiz oranlarının geçen hafta gelen verilerin ekonomik büyümenin bir miktar yavaşladığını göstermesine rağmen biraz yükseldiğini ve 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranının mayıs ayının başından bu yana en yüksek seviyesine ulaştığını belirtti.

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Etiketler ABD Mike Fratantoni Mortgage Bankalar Birliği

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