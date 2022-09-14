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DÜNYA EDEBİYATI

Mimar Sinan'ın restore ettiği Selçuklu yapısı: Çeşnigir

Yayınlanma Tarihi: 14.9.2022 17:00:22 Güncelleme Tarihi: 14.09.2022 16:59
Mimar Sinan’ın restore ettiği Selçuklu yapısı: Çeşnigir

Mimar Sinan inşa ettiği eserleri ile bulunduğu çağı ve sonrasını etkilemiş, yapılarıyla o dönem için ezberleri bozmuştu. Yeniçeri olduğu dönemde seferler sırasında pek çok Selçuklu eserini inceleme ve onarma imkanı bulan Sinan, bu sayede mimarlık ve geometri bilgisini oldukça artırmıştı. Kırıkkale'de, Anadolu Selçuklu Devleti döneminde Kızılırmak üzerine inşa edilen Çeşnigir Köprüsü de Koca Mimar'ın restorasyon alanındaki yetkinliğini de gözler önüne seriyor.

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Etiketler Selçuklu Kızılırmak sinan Çeşnigir Köprüsü Anadolu Selçuklu Devleti Mimar Sinan Kırıkkale

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