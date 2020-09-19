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DÜNYA EDEBİYATI

't-Türk’te geçen 20 ilginç akraba ismi

Yayınlanma Tarihi: 19.09.2020 14:20 Güncelleme Tarihi: 19.09.2020 14:20
Divanü Lugati't-Türk’te geçen 20 ilginç akraba ismi

Kaşgarlı Mahmut, Türk kültürünü bütün yönleriyle derleyen en eski yazar, eseriyse kültürümüze ait en eski üründür. İlk sözlük, ilk gramer kitabı, ilk haritaya sahip olma özelliklerinin yanı sıra eser, toplum yaşantısına ait ilklerle de ön plana çıkmıştır. Eserde geçen akraba isimlerindeki çeşitlilik, aile bağlarına verilen önemin apaçık bir göstergesidir. İşte, 't-Türk'te geçen 20 ilginç akraba ismi...

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Etiketler Divanü Lugati Divanü Lugat-it Türk akraba isimleri

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