Abdulrazak Gurnah kimdir? Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazanan Abdulrazak Gurnah’ın hayatı ve eserleri…

2021 Nobel Edebiyat Ödülü, Zanzibar kökenli romancı Abdulrazak Gurnah’a verildi. Yazarın ödülü "kültürler ve kıtalar arasındaki uçurumda sömürgeciliğin etkilerine ve mültecilerin kaderine kesin ve merhametli şekilde nüfuz etmesi" cümleleri ile duyuruldu. Peki, Abdulrazak Gurnah kimdir? Abdulrazak Gurnah’ın kaç tane kitabı var? Abdulrazak Gurnah’ın eserlerinin konusu nedir? Abdulrazak Gurnah hayatı ve kitapları…

ABDULRAZAK GURNAH KİMDİR?



1948 Zanzibar'da doğan Abdulrazak Gurnah'ın ana dili Shavili'dir. Bu, Doğu Afrika kıyılarında en çok konuşulan dillerden biridir.

Üniversiteye kadar olan öğrenimini Zanzibar'daki İngiliz okullarında tamamlayan Gurnah, İslami usulde eğitim veren kurslardan Arapça öğrendi. 1960'de İngiltere'ye iltica etti. Üniversite eğitimini İngiltere de Kent Üniversitesi'nde tamamladı. Doktora tezinde kolonyal söylemin Doğu Afrika, Karayip ve Hindistan edebiyatındaki izdüşümlerini analiz etti. Postkolonyal* edebiyat alanında ihtisaslaştı.

*Postkolonyal nedir?

Sömürgeciliğin arkasında bıraktığı mirası sorunsallaştıran bir dizi felsefi, sosyolojik, psikolojik, edebi teori.

On romana ve bir dizi kısa öyküye imza atan Gurnah, halen Kent Üniversitesi'nde Edebiyat profesörüdür.



ABDULRAZAK GURNAH'IN ESERLERİ NELERDİR?

Abdulrazak Gurnah 1987 yılında ilk eseri "Memory of Departure"i (Ayrılışın Hatırası) yayınlar. Sonrasında; Pilgrims Way (Hac Yolu 1988), Dottie (1990), Paradise (Cennet 1994), Admiring Silence (Sessizliğe Hayranlık, 1996), By the Sea (Deniz Kenarında, 2001), Desertion (Firar, 2005), The Last Gift (Son Hediye, 2011), Gravel Heart (Çakıl Kalbi, 2017), Afterlives (Ölümden Sonraki Yaşam, 2020) isimli eserleri yayınlanır.





The Last Gift (Son Hediye):

Abdulrazak Gurnah romanlarında kaçış temasını sıkça işler. Kitabın kurgusu etnik kimlik ve aile meseleleri etrafında şekilleniyor. Eserde göçmen bir genç olan Abbas'ın kökenlerini gizlemesi anlatılır. Abbas kendini ne doğduğu yere ne de kaçıp geldiği İngiltere'ye ait hisseder. Gurbah eserde, Batı ile Doğu arasında yaşanan sömürgeci sıkışmayı işliyor.

Desertion (Firar):

Eser, 19. yüzyılın sonlarında on Mombasa'nın küçük bir sahil kasabasında kendi halinde, ancak kolonici İngiliz İmparatorluğunun baskısı ve ön yargıları altında yaşayan yerlilerin öyküsünü anlatır. Eserde sömürgeci zihniyetin bir kavim üzerinde kurduğu maddi, manevi baskıya odaklanılır.

ABDULRAZAK GURNAH'IN ESERLERİNİN KONUSU

Gurnah eserlerinde, sömürge ülkelerinde büyüyen insanların modern yaşama intibakı hususunda yaşadıkları genel problemlere eğilir. Bilhassa göçmenlik hususunu eserlerinde ince ince işleyen yazar, sömürgeciliğin insanoğlu üzerinde bıraktığı etkileri ustaca gösterir.

NOBEL EDEBİYAT ÖDÜLÜ NEDİR?

Nobel Edebiyat Ödülü, her yıl İsveç Akademisi tarafından verilen uluslararası edebiyat ödülüdür. 1901-2020 yıllarında 113 kez verildi. Toplam 117 kişiye layık görülen ödüllerden 4'ü, 2'şer yazar arasında paylaştırıldı.

Nobel Edebiyat Ödülü şimdiye kadar 30 kez İngilizce, 15 kez Fransızca, 14 kez Almanca ve 11 kez de İspanyolca yazan yazarlara verildi. Bu dilleri, 7 ödülle İsveççe, 6'şar ödülle İtalyanca ve Rusça, 5 ödülle Lehçe, 3'er ödülle de Norveççe ve Danca izledi. Yunanca, Japonca ve Çince yazan yazarlar 2'şer kez ödüle layık görüldü. Arapça, Bengalce, Çekçe, Fince, İbranice, Macarca, İzlandaca, Oksitanca, Portekizce, Sırpça-Hırvatça, Yiddiş ve Türkçe yazan yazarlar ise birer kez ödül kazandı.





NOBEL EDEBİYAT ÖDÜLÜ'NÜ KAZANAN YAZARLAR

1946 ➡ Hermann Hesse

1947 ➡ Andre Gide

1948 ➡ T.S. Eliot

1957 ➡ Albert Camus

1964 ➡ Jean Paul Sartre

1969 ➡ Samuel Beckett

1971 ➡ Pablo Neruda

1988 ➡ Necib Mahfuz

2006 ➡ Orhan Pamuk

2016 ➡ Bob Dylan