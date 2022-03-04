Din Nasihattir: İhlaslı Öğüt Olarak Dindarlık

İfadenin birinci kısmı az çok her müminin aşina olduğu bir hadis-i şeriftir. Hz. Peygamber'in dini bir cümle ile bazen kelime ile açıkladığı çeşitli sözleri vardır. Böyle hadislerde genellikle ehemmiyet vurgusu yapılır, seçilen kelime veya cümlenin dindarlığın ana fikrini ve esasını temsil ettiği dikkate alınarak dine dair bir çok mesele bir cümlede özetlenir. Hz. Peygamber'in cevamiü'l-kelim yani mufassal konuları veciz ifadede toplama kabiliyetinin en önemli delili böyle hadislerdir. Burada da benzer bir durum olmalıdır. Hz. Peygamber 'Din nasihattir' dediğinde, dinin ana fikri kadar dindarın dünya ile ve öteki insanlarla ilişkisinin tarzı ve üslubu da ortaya çıkmaktadır. Dindarlık bir öğüt işidir: Din bize Allah'ın bir öğüdü iken dindar da öğrendiklerini bir öğüt gibi telakki eder, onun hayatı ve dindar kişiliği bir öğüt gibi algılanmalıdır. Bu öyle bir tespittir ki, artık dindeki her emir veya yasaklama veya dinin iktiza ettiği çok yönlü ilişkilerin ruhu 'nasihat' kelimesinin içermiş olduğu samimiyet, tavsiye, öğüt verme, bilgiyi paylaşma gibi bir çok anlamı havi hale gelir.

Hadis-i şerifte geçen din tabirini dindarlık anlamında kabul edebiliriz. O zaman bir insanın dinden öğrendikleri veya dindarca yaşantısı başkaları için olduğu kadar kendisi için de bir nasihat ve öğüt olmalıdır. Daha doğrusu dinin onunla ilişkisi bir öğüt ve nasihat olacaktır. Dinin tebliğinde ve yaşanışında dışarıdan gelen bir cebir veya baskı veya dayatma yoktur, insanın kötülüğünü istemek veya ona ve kabiliyetlerine zarar vermek söz konusu değildir, samimi ve içten bir şekilde insanın kendisinin, başkasının ve hadis-i şerif kapsamına giren herkes için hayrı istemek vardır. Hadis-i şerif son yıllarda yeni bir yoruma tabi tutulmuş, nasihat kelimesinin samimiyet olması gerektiği kabul edilmiştir. 'Nasihat' kelimesinin anlamlarından birisi samimiyettir. Ayet-i kerimede müminlere 'tevbeten nasuha' emredilmiştir; kast edilen içten ve samimi bir şekilde tövbedir. Demek ki hadis-i şerifin samimiyet kelimesiyle karşılanması doğru olabilir, fakat nasihatin öteki anlamının yitirilmesine bir gerek yoktur. İki anlamı birleştirmekle 'samimi ve beklentisizce öğüt' anlamı vermek daha makul görünüyor.

Allah'a 'Nasihat' Anlamıyla Dindarlık

Hadis-i şerifin en çetin kısım 'Allah için nasihat' veya 'Allah'a nasihat' tabirinin geçtiği kısım olmalıdır. Bir çok Müslüman hadisin bu kısmını anlamada zorlanacaktır. Çünkü hidayet ve bilginin kaynağı olan Allah'a insanın nasihat etmesi mümkün müdür? İbnü'l-Arabi bunun yolunu bize gösterir ve haddi zatında insanın dua ve niyazlarında Allah'a 'nasihat' eden bir dil kullandığına işaret eder. Haddi zatında peygamberler ile onların takipçileri olan veli ve ariflerin görevi insanlara Allah'ı sevdirmektir. Bunun yanında ikinci bir görev ise insanları Allah'a sevdirmektir. İkinci kısmı kolaylıkla anlamak mümkündür. İnsanlar Tanrı'nın razı olacakları işleri öğrenir, bunları yapar, Allah da onları sever. Bir ayet-i kerimede 'De ki Allah'ı seviyorsanız peygambere uyun ki Allah da sizi sevsin' denilir. Demek ki nebilerin görevi kulları Allah'a sevdirecek işleri onlara öğretmektir. Bu ise öğüt verme ve tavsiye yoluyla yapılan tedristir. Peygamberler aynı zamanda Allah'ı kullara sevdirirler. Bu itibarla onlar ve takipçileri Allah'ın rahmetini, sonsuz keremini hatırlatmak, O'nun niteliklerinden söz etmekle Allah'ı kullarına sevdirirler. Böylece daha önce bilmedikleri veya korku temelli yaklaştıkları Rabbe bu kez severek ve arzulayarak yaklaşmanın yollarını öğrenirler. Bu da bir tavsiye ve öğüttür.

Fakat burada işin nasihat kısmına girmek gerekir: Allah'a kulları sevdirmek nasihat kelimesinin anlamında içkin olarak bulunur. Bu durumda Peygamber'in Allah'a nasihati kullarını O'na sevdirmek amaçlı yakarış ve dualarında zikredilen sözlerde anlamını bulur. Bu itibarla dua bir öğüt verme tarzı kabul edilebilir. Öte yandan bütün müminler için bu anlamıyla nasihat geçerlidir. Mesela bir mümin Allah'a söyle dua eder:'Rabbim! Sen affı seversin, sen cömertliği seversin, beni affet.

'Hadis-i şerifi doğru anlayabilmek için dua metinleri üzerinde dikkatle düşünmek gerekir: Acaba duada insan niçin böyle sözler söyler? Duada kime ve niçin hitap etmektedir? İbnü'l-Arabi'ye göre burada Allah'a O'nun nitelikleri hatırlatılarak bir tür 'tavsiye' ve öğüt verilmiştir. O zaman dinin nasihat olmasının birinci anlamı ortaya çıkmıştır.

Hadisin devamında dinin peygamber için bir nasihat olması zikredilir. Başka bir anlatımla bir mümin veya dindar peygambere nasihat eder, onunla ilişkisini hem dinleme ve hem de söyleme bakımından 'nasihat' üzere kurar. İbnü'l-Arabi'nin bu bahiste söyleyebileceği daha fazla şey varken sınırlı birkaç noktanın ötesine geçmemesi şaşırtıcıdır. Müminlerin özellikle sahabe neslinin peygamber ile ilişkilerindeki 'nasihat' dilinin bir çok örneği rivayet edilir. Bunlar Hz. Peygamber'in sahabesi ile istişare ettiği bir takım hadiseler, sahabenin özel olarak peygambere yönelik söylediği düşüncelerdir. İbnü'l-Arabi genel olarak istişare bahsini bu nasihatin kapsamına dahil eder. Fakat sahabe neslinin dışındaki müminler için Peygamber'e nasihat konusuna girmez veya yeterli bir açıklama yapmaz.

Son olarak hadis-i şerifte dindarlığın bütün müminler ve yöneticiler için bir nasihat olmasından söz edilir ki, burada herkes kendi bulunduğu yer ve konuma göre görevini yerine getirecektir. Herhalde hadiste hiç tereddüt edilmeyecek görev burasıdır.

Ekrem Demirli