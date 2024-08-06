İletişim Başkanı Altun: "Yerli ve milli sosyal medya platformlarını üretmemiz gerekiyor"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, AK Parti'nin İnsan Hakları Eğitim Programı'nda konuştu: - "Karşımızda, bir dijital faşizm rejimi ve bu dijital faşizm rejimini ayakta tutmaya çalışan dijital diktatörler var. Karşımızdakini çok iyi bilmeli ve tanımalıyız. Bunların en temel iktidar stratejisi ise gündelik hayatlarımızı kolonileştirmek, sömürge altına almaktır" - "Nasıl ki Mavi Vatan'da Gök Vatan'da varlık gösteriyor, egemen haklarımıza sahip çıkıyorsak, aynı şekilde siber vatanda haklarımıza, egemenliğimize sahip çıkmak zorundayız" - "Bizim bu sosyal medya platformlarından beklentimiz çok açıktır. Hukukumuza, egemen haklarımıza, vatandaşlarımızın ifade özgürlüğüne saygı duyun. Terörizme, örgütlü suçlara, yasal olmayan faaliyetlere zemin hazırlamayın. Türk yargısıyla, emniyetiyle, kurumlarıyla işbirliği yapın" - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Karşımızda bir dijital faşizm rejimi ve bu dijital faşizm rejimini ayakta tutmaya çalışan dijital diktatörler var. Karşımızdakini çok iyi bilmeli ve tanımalıyız. Bunların en temel iktidar stratejisi ise gündelik hayatlarımızı kolonileştirmek, sömürge altına almaktır." dedi.