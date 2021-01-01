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BİLİM-TEKNOLOJİ

Bilgi ve iletişim teknolojilerine kolay erişim

Yayınlanma Tarihi: 01.01.2021 16:23 Güncelleme Tarihi: 01.01.2021 16:23
Bilgi ve iletişim teknolojilerine kolay erişim

, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2020'de bilgi ve iletişim teknolojilerine kolay erişimde farkındalık oluşturdu.

, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamada engelliler ve yaşlıların da bu hizmetlerden güvenli ve kolay şekilde faydalanabilmesi için bilgi ve iletişim teknolojilerinin erişilebilir olması konusunda çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Bakanlığın, bilgi ve iletişim teknolojilerinin erişilebilirliği konusunda yürüttüğü çalışmalardan biri, 'ne giriş niteliğindeki eğitici videolar oldu. Hazırlanan eğitici videolar boyunca iş birliğinde, uzaktan eğitim programı içinde 'de yayınlandı.

Öğrenciler ve öğretmenlere yönelik hazırlanan eğitici videolarda, erişilebilirliğe yönelik farkındalık sağlanması ve işitme engellilerin erişilebilirlik açısından en önemli ihtiyacı olan işaret diliyle iletişim sağlamaya dikkat çekilmesi amaçlandı.

Ders videolarına çeviri desteği

TV'nin yanı sıra eba.gov.tr'de de yayınlanan videolar, EBA TV'de verilmeye başlanan dersi için başlangıç çalışması oldu. Tüm ders videolarının işaret diliyle sunulması için de Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünce çeviri desteği verildi.

Salgın döneminde bilgi ve iletişim teknolojilerine erişimin öneminin artmasıyla internet ve diğer iletişim araçları ile kamu spotları, ilanlar ve alınan tedbirlere ilişkin yapılan bilgilendirmelerin erişilebilir formatta olması ilgili olarak tüm bakanlıklara yazı gönderilerek hatırlatma yapıldı.

Ayrıca web sayfası aracılığıyla yapılan bilgilendirmelerin 'na uygunluk sağlaması da istendi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, elektronik alışveriş sayfalarının, uygulamalarının ve erişilebilir olmayan sitelerin erişilebilir hale getirilmesi amacıyla bir yazı gönderdi.

aracılığıyla tüm firmalara dağıtılan yazıyla bazı firmalar konuyla ilgili erişilebilirlik düzenlemelerini hayata geçirdi.

Kovid-19 ile ilgili bilgilendirici videolar işaret diliyle hazırlandı

Bakanlık, salgın sürecinde Kovid-19 ile ilgili bilgilendirici, sesli betimlemenin, işaret diliyle anlatımın ve yazılı materyalin de olduğu videolar hazırlayıp web sayfasında yayınladı. Salgının başlarında "Kovid-19 Riskine Karşı 14 Kural" bilgilendirme videosu hazırladı.

yönetim sistemi görevlileri, birim sorumlusu ve şube müdürlerine yönelik kamu kurumlarının web sayfalarının erişilebilir olarak tasarlanması ve farkındalık oluşturmak için çevrimiçi "Web Erişilebilirlik Eğitimi" gerçekleştiren Bakanlık, "Kovid-19 İle İlgili Online Etkinlikler" kapsamında "" başlıklı çalıştayın gelecek günlerde düzenlenmesi planlanıyor.

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