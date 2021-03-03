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sonuçları açıklandı

Yayınlanma Tarihi: 03.03.2021 08:47 Güncelleme Tarihi: 03.03.2021 08:46
ALES sonuçları açıklandı

2020-/2 adayları, sınav sonuçlarına, 'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (), 21 Şubat'ta yapılan 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-/2) sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 2020-ALES/2 adayları, sınav sonuçlarına, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.

2020- ALES/2, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2021 yılına ertelenmişti.

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Etiketler ÖSYM ALES

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