Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), akademik personel olmak veya yurt içi - yurt dışı yüksek lisans programlarına başvuruda bulunmak isteyenlere ÖSYM tarafından uygulanan bir sınavdır. Sınavda yapılan alanlara göre testlerdeki doğru ve yanlış sayılarıyla ortaya çıkan netlerle birlikte sayısal, eşit ağırlık ve sözel alanlarda adayın puan ve başarı sırası hesaplanmaktadır. Bu hesaplamanın nasıl yapıldığını öğrenmek isteyenler ise ALES Puan Hesaplama Nasıl Yapılır? sorusuna cevap aramayı sürdürüyor. ALES Puan Hesaplama formülü ve tüm detaylar…

ÖSYM'nin her sene yayınladığı kılavuzda yer alan sınav puan hesaplama formül ve detaylarına ilişkin şu bilgiler yer alıyor.

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Ağırlıklı puanlar hesaplandıktan sonra bu puanlar, aşağıdaki formül kullanılarak 100 üzerinden puanlara dönüştürülecektir.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Ağırlıklı puanlar hesaplandıktan sonra bu puanlar, aşağıdaki formül kullanılarak 100 üzerinden puanlara dönüştürülecektir.



ALES PUANI HESAPLAMA FORMÜLÜ