Yükseköğretimde çevrim içi eğitime ilişkin yapılan ankete, öğrencilerin yüzde 78'i ve öğretim elemanlarının yüzde 94'ü, salgın sürecinde yüz yüze eğitimin başlatılması için YÖK'ün "Sağlık Bakanlığına görüş sorma" politikasını olumlu buldu.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde yükseköğretim kurumlarında yürütülen çevrim içi eğitime ilişkin geçen hafta öğrenci ve öğretim elemanlarının görüşlerine başvurmak amacıyla yapılan anketin sonuçları açıklandı.

Bütün üniversiteleri kapsayan anket çalışmasına öğrenci ve öğretim elemanları büyük ilgi gösterdi. YÖK'ün bundan sonraki eğitim öğretim uygulamalarına ilişkin karar verme süreçlerinde önemli yol haritası oluşturacağı belirtilen ankete, 207 üniversiteden 1 milyon 255 bin 22 öğrenci ile 27 bin 820 öğretim elemanı gönüllü katıldı.

Küresel salgın sürecinde yükseköğretim kurumlarındaki uzaktan öğretim sürecinin tüm boyutlarıyla analiz edildiği anketteki ilgili kısımlar, Sağlık Bakanlığı ile de paylaşıldı.

YÜKSEKÖĞRETİME İLİŞKİN EN YÜKSEK KATILIMLI ANKET OLDU

Türkiye'de yükseköğretime ilişkin "en yüksek katılımlı" ve "hizmet alımı" olmadan yapılan ankete katılan öğrencilerden yüzde 55'inin kız, yüzde 45'inin erkek, öğretim elemanlarının ise yüzde 43'ünün kadın ve yüzde 57'sinin erkek olduğu görüldü.

Katılımcıların yüzde 74'ü lisans, yüzde 22'si ön lisans ve yüzde 1'i doktora öğrencisi, öğretim elemanlarının ise yüzde 45'i sosyal bilimler, yüzde 32'si fen ve mühendislik bilimleri alanlarından.

Ankette, öğrencilerin yüzde 43'ü ve öğretim elemanlarının yüzde 72'si "YÖK'ün salgın süreci de dahil olmak üzere esnek yönetim anlayışıyla üniversitelere yetki devri", öğrencilerin yüzde 78'i ve öğretim elemanlarının yüzde 94'ü de salgın sürecinde yüz yüze eğitimin başlatılması için YÖK'ün "Sağlık Bakanlığına görüş sorma" politikalarını "olumlu" buldu.

ÖĞRENCİLERİN İNTERNETE VE DİJİTAL DERS İÇERİKLERİNE ERİŞİMİ

Öğrencilerin yüzde 83'ü ve öğretim elemanlarının yüzde 97'si uzaktan eğitime erişimi sağlayan elektronik cihazlarının bulunduğunu, öğretim elemanlarının yüzde 89,6'sı ve öğrencilerin yüzde 97'si internet erişimlerinin yeterli olduğunu bildirdi.

Ankete katılan öğrencilerin yüzde 90'ı, çevrim içi eğitimde sunulan ders materyalleri ve ders içeriklerinden yararlanabildiğini, yüzde 25'i derslerin çevrim içi yapılmasının öğrenmeye etkisinin olumlu olduğunu kaydetti.

Öğrencilerin yüzde 48'i çevrim içi eğitimin eğitim hayatını "olumlu" etkilediğini ya da etkisinin "nötr" olduğunu, yüzde 37'si ise çevrim içi eğitim sürecinde hem kendisine hem de derslerine daha fazla zaman ayırdığını belirtti.

Katılımcı öğrencilerin yüzde 27'si bahar dönemindeki eğitim sürecinin "yüz yüze" olmasını, yüzde 47'si "çevrim içi" olmasını ve yüzde 26'sı "karma" yapılmasını tercih etti.

Ankete katılan öğrencilerin yüzde 46'sı Kovid-19 dönemi sonrasında eğitim sürecinin "yüz yüze", yüzde 29'u "çevrim içi" ve yüzde 25'i ise "karma" yapılması görüşünü belirtti.

ÖĞRETİM ELEMANLARININ ÇEVRİM İÇİ EĞİTİME DAİR GÖRÜŞLERİ

Öğretim elemanlarının yüzde 69'u derslere hazırlık çalışmalarına daha fazla zaman harcadığını, yüzde 43'ü öğrencilerin hem derse katılımlarının hem de başarı durumlarının azaldığını ifade etti.

Ankete katılan öğretim elemanlarının yüzde 61'i, çevrim içi eğitim sürecinin, "ders verme dışındaki akademik faaliyetlere etkisinde bir değişiklik olmadığını veya olumlu etkilediğini" belirtti.

"Eğitimleri verimli yürütebilmek için ciddi bir güçlük yaşamadığını" belirten öğretim elemanlarının oranı yüzde 64 oldu. Öğretim elemanlarının yüzde 74'ü, yeni teknolojik ve pedagojik beceriler edindiğini aktardı.

Öğretim elemanlarının yüzde 61'i, bahar döneminde eğitimlerin "çevrim içi", yüzde 26'sı "karma" ve yüzde 13'ü "yüz yüze" olması gerektiği görüşünü paylaştı.

Salgın dönemi sonrasında eğitimlerin ise öğretim elemanlarının yüzde 44'ü "yüz yüze", yüzde 56'sı "çevrim içi veya çevrim içi destekli" yapılması görüşünü aktardı.