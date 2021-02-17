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AKADEMİK HABERLER

YÖK'ten Üniversitelerde uygulamalı eğitim yüz yüze, teorik eğitimler ise çevrim içi yapılacak

Yayınlanma Tarihi: 17.02.2021 13:11 Güncelleme Tarihi: 17.02.2021 13:11
YÖK'ten Üniversitelerde uygulamalı eğitim yüz yüze, teorik eğitimler ise çevrim içi yapılacak

YÖK, uygulamalı eğitimin gruplar halinde yüz yüze, teorik eğitimlerin ise asgari yeterlikler dikkate alınarak çevrim içi yapılmasına karar verdi.

YÖK, uygulamalı eğitimin gruplar halinde yüz yüze, teorik eğitimlerin ise asgari yeterlikler dikkate alınarak çevrim içi yapılmasına karar verdi. YÖK, salgın endişesi veya barınma nedeniyle eğitime devam etmek istemeyen öğrencilerin "kayıt dondurma" hakkından yararlandırılmasını kararlaştırdı.

Sağlık bakanı Fahrettin Koca'nın dün yaptığı açıklamadan sonra gözler Yükseköğretim Kurulu'na dönmüştü. YÖK bugün beklenen açıklamayı yaptı. Üniversitelerin bahar yarıyılında hibrit modeli ile eğitim vereceği açıklandı. Bu dönem üniversitelerde uygulamalı dersler yüz yüze teorik dersler online şeklinde yapılacak.

FAHRETTİN KOCA NE DEMİŞTİ?

"Milletçe normale dönüş özlemi çekiyoruz. Esnafımız, çalışanımız, öğrencimiz haklı bir beklenti içinde. Bu husus çalışmalarımızın odağında bulunuyor. Esnafımızın işine, öğrencilerimizin okullarına bir an önce kavuşmalarını istiyoruz. Bunun kriterlerinin belirlenmesi konusunda Bilim Kurulumuz çalışmalarını sürdürüyor. Bugün yükseköğretim ile ilgili değerlendirmeler yaptık.

Yapılan değerlendirmede, uygulamalı eğitimin mümkün olduğunca yüz yüze yapılması, teorik eğitimlere ise çevrimiçi olarak devam edilmesi konusundaki görüş birliği Yüksek Öğretim Kurulumuza iletilmiştir."

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Etiketler Fahrettin Koca Yüksek Öğretim Kurulum Yükseköğretim Kurulu Bilim Kurulumuz FARETTİN KOCA Corona

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