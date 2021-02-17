Milli Eğitim Bakanı Selçuk: 15 ildeki 67 bin 620 öğrencimiz daha internet paketli bilgisayarına kavuşuyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bu hafta 15 ildeki 67 bin 620 öğrencinin daha internet paketli tablet bilgisayara kavuşacağını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Öğrencilerimize tablet bilgisayar desteğimiz sürüyor. Bu hafta 15 ildeki 67 bin 620 öğrencimiz daha 25 GB aylık internet paketli bilgisayarına kavuşuyor. Her bir çocuğumuzun mutluluğu, bizim mutluluğumuzdur. Şoföründen teslim görevlisine, sürece emek veren herkese teşekkürler." ifadelerini kullandı.