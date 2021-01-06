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Açıköğretim güz dönemi dönem sonu sınav tarihleri belli oldu

Yayınlanma Tarihi: 06.01.2021 08:56 Güncelleme Tarihi: 06.01.2021 08:55
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim güz dönemi dönem sonu sınav tarihleri belli oldu

Açıköğretim güz dönemi dönem sonu sınav tarihleri açıklandı. "Anadolu Üniversitesinden yapılan açıklamada güz dönemi dönemi sınavları 1. yarıyıl dersleri ve 5. yarıyıl fark dersleri için 16-17-18 Ocak, 3, 5 ve 7. yarıyıl dersleri için 23-24-25 Ocak'ta yapılacaktır." denildi.

() Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültelerinin çevrim içi yapılacak güz dönemi dönem sonu sınavlarının tarihleri belirlendi.

Rektörlükten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Değerli öğrencilerimiz, güz dönemi dönem sonu sınavları 1. yarıyıl dersleri ve 5. yarıyıl fark dersleri için 16-17-18 Ocak 2021, 3, 5 ve 7. yarıyıl dersleri için 23-24-25 Ocak 2021 tarihlerinde çevrim içi ortamlarda yapılacaktır."

Açıklamada, Açıköğretim Sistemi ile ilgili soru ve taleplerin http://aosdestek.anadolu.edu.tr adresinden ilgili birimlere iletilebileceği bildirildi.

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Etiketler anadolu üniversitesi Açıköğretim Sistemi anadolu edu

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