Ortaokul öğrencilerine yönelik 3 bin soruluk yeni kaynak!

5, 6,7 ve 8'inci sınıflar için hazırlanan çalışma fasiküllerinin üçüncü üniteleri, öğrencilerin çalışmalarını pekiştirme süreçlerini kolaylaştırması için "http://odsgm.meb.gov.tr/" adresinden erişime sunuldu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), uzaktan eğitim sürecine destek amacıyla 5, 6,7 ve 8. sınıflar için hazırlanan çalışma fasiküllerinin üçüncü ünitelerini "http://odsgm.meb.gov.tr/" adresinden erişime açtı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, MEB'in uzaktan eğitim sürecinde zengin kaynaklarla öğrencilere destek sunmaya devam ettiği belirtildi.

Eğitim öğretim faaliyetlerine destek amacıyla başta "Kazanım Kavrama Testleri" olmak üzere LGS için örnek sorular ile farklı sınıflar için "Beceri Temelli Testler", "Tekrar Testleri" ve çalışma sorularından oluşan fasiküllerin yıl içinde paylaşıldığı hatırlatılan açıklamada, bu destek materyallerinin öğrenci ve öğretmenler tarafından yoğun ilgi gördüğü vurgulandı.

Bu bağlamda, ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıflar için hazırlanan çalışma fasiküllerinin üçüncü üniteleri ile uzaktan eğitime kaynak desteğinin sürdüğü ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Çalışma fasikülleri öğrencilerin işleyecekleri konuları pekiştirecekleri ve farklı soru türleri üzerinde deneyim kazanacakları şekilde tasarlandı. Fasiküller, 5, 6, 7 ve 8. sınıf düzeylerinde Türkçe, matematik, fen bilimleri ve sosyal bilgiler (8. sınıflar için T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük) branşlarının her ünitesi için ayrı bir kitapçık olacak şekilde hazırlandı. Fasiküllerde çeşitli soru türlerinin yanı sıra eşleştirme, bulmaca gibi etkinliklere de yer verildi. 8'inci sınıf düzeyinde, 3 Türkçe, 4 matematik, 4 fen bilimleri ve 4 İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük olmak üzere toplam 15 fasikül hazırlandı.

Yedinci sınıf düzeyinde, iki Türkçe fasikülü, iki matematik fasikülü, 2 fen bilimleri fasikülü ve 3 sosyal bilgiler olmak üzere toplam 9 fasikül kullanıma sunuldu. 6'ncı sınıf düzeyinde, 2 Türkçe, 3 matematik, 2 fen bilimleri ve 2 sosyal bilgiler olmak üzere 9 fasikül ve 5'inci sınıf düzeyinde, 2 Türkçe, 2 matematik, 2 fen bilimleri ve 2 sosyal bilgiler olmak üzere toplam 8 fasikül bulunuyor. Hazırlanan 41 fasikülde 3 bin soru yer alıyor."

Ünitelerin işleniş zamanına göre yıl boyunca yayımlanacak fasiküllere "http://odsgm.meb.gov.tr/" adresinden erişilebilecek.

"SELÇUK: ZENGİN BİR KAYNAK DESTEĞİ OLUŞTURUYOR"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da uzaktan eğitim sürecinde öğrencilere her türlü desteği sağlamaya çalıştıklarını belirterek "Öğrencilerimizin yanında olabilmek için salgın döneminde onlara sunduğumuz kaynak desteğini artırıyoruz. Bugün de çalışma fasiküllerinin üçüncü ünitelerini paylaşıyoruz." bilgisini verdi.

Bakan Selçuk şu değerlendirmeleri yaptı:

"Yayımlanan bu fasiküller LGS'ye hazırlanan 8'inci sınıf öğrencilerimiz için de zengin bir kaynak desteği oluşturuyor. Farklı soru türleriyle öğrencilerimizin anlama süreçlerini ve motivasyonlarını güçlendiriyoruz. Öğrencilerimizin muhakeme ve eleştirel düşünme örnekleriyle karşılaşmaları için destek oluyoruz. Diğer üniteleri kapsayan fasiküller yayımlanmaya devam edecek.

Bu ay içerisinde ilk kez ilköğretim 4'üncü sınıf öğrencilerimiz için çalışma fasikülleri yayımladık. Bu çalışmaları başarıyla koordine eden Bakan Yardımcım Mahmut Özer'e, çalışma fasiküllerinin hazırlanmasında büyük emek veren Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Sadri Şensoy ve Soru Oluşturma ve Geliştirme Dairesi çalışanlarına ve 81 ilde bulunan Ölçme Değerlendirme Merkezlerimizde görevli arkadaşlarımız ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum."