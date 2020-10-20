Arama

Menu
AKADEMİK HABERLER

’e geç başvuru için son gün

Yayınlanma Tarihi: 20.10.2020 12:25 Güncelleme Tarihi: 20.10.2020 12:25
ALES’e geç başvuru için son gün

kariyer hedefleyenler için önemli olan sınavı için geç belli oldu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () tarafından organize edilen Lisans Üstü Eğitimi Sınavı () için kayıtlar 1 Ekim'de başlamıştı. 1-12 Ekim arasında alınan kayıtları kaçıranlar geç başvuru yoluyla sınava katılım hakkı elde edebilecek.

kariyer hedefleyen öğrencileri yakından ilgilendiren ALES sınavının kayıtları 12 Ekim'de sona erdi. Kayıt tarihlerini kaçıranlar için geç ÖSYM tarafından 4 2020 olarak belirlendi. Sınava kayıt ücreti 195 TL olarak belirlendi. Geç başvuru için adaylar en geç 4 Kasım 23.59'a kadar başvurularını tamamlaması gerekiyor.

Adaylar ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden başvurularını yaptıktan sonra sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayabilirler.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler akademik personel ÖSYM ALES Akademik kasım başvuru tarihi

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER HABERLER

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN