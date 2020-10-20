ALES’e geç başvuru için son gün

Akademik kariyer hedefleyenler için önemli olan ALES sınavı için geç başvuru tarihi belli oldu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından organize edilen Akademik Personel Lisans Üstü Eğitimi Sınavı (ALES) için kayıtlar 1 Ekim'de başlamıştı. 1-12 Ekim arasında alınan kayıtları kaçıranlar geç başvuru yoluyla sınava katılım hakkı elde edebilecek.

Akademik kariyer hedefleyen öğrencileri yakından ilgilendiren ALES sınavının kayıtları 12 Ekim'de sona erdi. Kayıt tarihlerini kaçıranlar için geç başvuru tarihi ÖSYM tarafından 4 Kasım 2020 olarak belirlendi. Sınava kayıt ücreti 195 TL olarak belirlendi. Geç başvuru için adaylar en geç 4 Kasım 23.59'a kadar başvurularını tamamlaması gerekiyor.

Adaylar ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden başvurularını yaptıktan sonra sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayabilirler.