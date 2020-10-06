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İlkokullar ile 8. ve 12. sınıflar 12 Ekim'de yüz yüze eğitime başlıyor

Yayınlanma Tarihi: 06.10.2020 10:05 Güncelleme Tarihi: 06.10.2020 10:07
İlkokullar ile 8. ve 12. sınıflar 12 Ekim'de yüz yüze eğitime başlıyor

, ilkokullar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocukların okullarda yüz yüze eğitime 12 Ekim Pazartesi günü başlayacağını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter'dan "#okullaracılıyor" etiketi ile yaptığı paylaşımda, okullarda daha çok öğrenciyle buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Selçuk, "12 Ekim Pazartesi, tüm ilkokulları, köy okullarını, 8. ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocuklarımızın okullarını açıyoruz. Tüm öğrencilerimizle sağlıkla, güvenle buluşmak dileğimiz." ifadelerini kullandı.

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Etiketler Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

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